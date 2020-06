Dwayne Johnson: "Non sono un politico, ma ho a cuore il destino degli Stati Uniti"

News Cinema

Il video del bellissimo discorso di Dwayne Johnson a favore di Black Lives Matter in cui l'attore si rivolge direttamente al Presidente Donald Trump invocando una leadership.

La più bella presa di posizione contro il razzismo e a favore del movimento Black Lives Matters in questi giorni di disordini e proteste a seguito dell'omicidio di George Floyd, arriva da Dwayne Johnson, un attore che, sui social, è solito raccontare la sua quotidianità in maniera spesso scanzonata.

Il buontempone conosciuto anche come The Rock questa volta però non ride né sorride, anche se il tono è calmo, e in un video di 8 minuti e mezzo postato su Twitter commenta i fatti di questi giorni e si rivolge direttamente al presidente Trump, senza però fare mai il suo nome. La sua lunga arringa comincia così: "Dov'è il nostro leader? Dove sei? Dov'è il nostro leader in questo momento, un momento in cui il nostro paese è in ginocchio, a supplicare, a implorare, ferito, arrabbiato, frustrato, sofferente, a supplicare e implorare con tutte le forze di essere ascoltato, a implorare, supplicare e a pregare. Dove sei? Dov'è il nostro compassionevole leader? Chi si batterà per il nostro paese, che è in ginocchio, e ci tenderà la mano dicendo: alzatevi, alzatevi con me, perché ci sono io qui, ci sono e vi sento, vi ascolto, e vi do la mia parola che farò tutto il possibile, fino al giorno della mia morte e del mio ultimo respiro, per avviare il cambiamento che è necessario per ristabilire l'uguaglianza, perché black lives matter".

Poi Dwayne Johnson dice che l'America crede nell'integrazione, e nei diritti umani e che, se il paese ricevesse un sostegno dal Presidente, se solo Trump iniziasse a lottare contro una malattia come il razzismo che imperversa da centinaia di anni, gli Stati Uniti si rialzerebbero. L'attore ringrazia poi il mondo intero che ha manifestato la propria solidarietà in questi giorni e ammette che, pur non essendo un politico, ha a cuore il destino del paese e dell'ambiente in cui cresceranno i suoi figli. "Sono frustrato, deluso e arrabbiato" - continua - "ma cerco di fare del mio meglio per rimanere concentrato e calmo e prendere le decisioni più giuste per la mia famiglia e il mio paese”.

Il finale del discorso è intenso e catartico. "Il cambiamento è già cominciato" - spiega il nostro - "ci vorrà tempo (…) ci picchieranno, del sangue verrà versato (…) ma il cambiamento è già cominciato. Siate forti. Noi sappiamo cosa fare".





L’attore ha condiviso il video anche su Instagram, dove durante il Blackout Tuesday aveva postato, come molti, un'immagine nera, simbolo di solidarietà verso Black Lives Matters. Ancora prima Dwayne Johnson aveva condiviso un biglietto con su scritta l'ultima frase pronunciata da George Floyd, "Non riesco a respirare".

Fonte Video: account Twitter di Dwayne Johnson