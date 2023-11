Dustin Hoffman ed Helen Hunt pronti al via a Lucca per le riprese del nuovo film di Peter Greenaway

News Cinema

Otto anni dopo il suo ultimo film, il regista britannico Peter Greenaway torna alla regia con un film interamente ambientato a Lucca e con i premi Oscar Dustin Hoffman e Helen Hunt. A fine mese il via alle riprese.

Come molti inglesi, membri della famiglia reale inclusi, il regista Peter Greenaway è molto legato alla città di Lucca dove è stato ospite molti anni fa del Lucca Film Festival regalando alla città una splendida video installazione sulla facciata di San Francesco. L'ha scelta per tornare al cinema col suo diciassettesimo film, otto anni dopo Eisenstein in Messico. Lo si sapeva da tempo, ma ci si è messa di mezzo la pandemia e finalmente a fine mese prenderanno il via le riprese. Protagonisti, in uno dei cast più eccellenti di cui abbia mai goduto Greenaway, i due premi Oscar Dustin Hoffman e Helen Hunt.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman ed Helen Hunt

Intanto non si conosce ancora il titolo: il film potrebbe intitolarsi Lucca Hybris o, più probabile, The Towers' Stories, in riferimento alle numerose torri della città toscana (e non solo). La storia, sembra, ruota intorno a un professore universitario di New York, interpretato da Dustin Hoffman, che dopo l'attentato alle Torri Gemelle si prende un anno sabbatico per andare alla ricerca di se stesso e delle proprie origini. Il viaggio lo porterà a Lucca, dove lo raggiungerà la moglie (Helen Hunt) e la figlia, interpretata da un'attrice di fama il cui nome non è ancora stato reso noto.

La produzione del film è a cura di The Family e le location coinvolgeranno per un paio di mesi tutta la città, dalle Mura, inclusi i suggestivi sotterranei, al centro storico (Piazza S. Michele, Palazzo Pfanner, piazza S. Frediano, piazza Anfiteatro). A giorni verranno annunciate le limitazioni del traffico per i cittadini, che dopo i Comics e le varie troupe televisive (attualmente in città c'è quella di Quattro ristoranti di Alessandro Borghese) non hanno pace. Solo che in questo caso, soprattutto, prevale l'orgoglio di essere la location scelta da un grande regista con un cast di quel livello. Nel 1996 Jane Campion girò a Lucca parte di Ritratto di signora con Nicole Kidman, mentre andando indietro nel tempo la città è stata la location di film come La provinciale, Giovani mariti, L'insegnante viene a casa, Arrivano i bersaglieri, Il marchese del Grillo e di molte serie tv. Per il film di Peter Greenaway sono state selezionate ben 800 comparse. Dustin Hoffman diventerà una presenza familiare per i cittadini lucchesi, visto che sembra risiederà nel centro storico per tutta la durata delle riprese.