Duse, il teatro e la vita: video intervista con Valeria Bruni Tedeschi e Pietro Marcello

La sua passione per il teatro e la ricerca della bellezza sul palcoscenico per un'attrice diventata un'icona in tutto il mondo. Pietro Marcello ha diretto Duse, sugli ultimi anni della sua vita e sul ritorno sulle scene. Ce ne parla insieme alla protagonista Valeria Bruni Tedeschi in questa video intervista.

Gli anni più difficili, per l'Italia e per una delle sue icone, l'attrice Eleonora Duse. Una ricerca del suo spirito, non un biopic, descrive il regista Pietro Marcello l'adattamento presentato in concorso al Festival di Venezia. Dal 1917 al 1923, cioè gli ultimi anni di vita, prima dell'ostinato ultimo viaggio negli Stati Uniti, anni in cui l'Italia usciva dal massacro della guerra e veniva sconvolta dalla violenza squadrista e dall'ascesa al potere di Mussolini e del fascismo

Presentato in concorso al Festival di Venezia, Duse è scritto da Letizia Russo, Guido Silei e Pietro Marcello ed è in arrivo nelle sale dal 18 settembre, distribuito da PiperFilm

Abbiamo incontrato il regista, Pietro Marcello, e la protagonista, Valeria Bruni Tedeschi.