Dune supera le aspettative negli incassi internazionali: sequel più vicino

Partenza al di là delle aspettative di Dune al boxoffice internazionale: manca ancora il responso degli Stati Uniti, ma con queste premesse il film di Denis Villeneuve potrebbe già essere candidato al necessario sequel.

È stato al di là delle aspettative degli analisti il responso al boxoffice internazionale del Dune di Denis Villeneuve: nei paesi in cui il film è stato distribuito nel weekend, ha incassato infatti cumulativamente 37 milioni di dollari (dei quali 3.6 per le sale IMAX). La cifra in sé non è corposa, ma supera di molto i preventivati 20. La prima parte del nuovo adattamento cinematografico del romanzo sci-fi di Frank Herbert è uscita nel fine settimana in Russia, Francia, Italia, Belgio, Spagna, Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia, Ucraina, Singapore e Hong Kong: se il buongiorno si vede dal mattino, Dune potrebbe essersi già essersi incamminato verso l'agognato e necessario sequel, visto che il film termina aprendosi chiaramente al secondo atto della vicenda. A Villeneuve non è stato concesso di girare i due lungometraggi contemporaneamente, ma se il film con Timothée Chalamet prosegue a questo ritmo, potrebbe ricevere il placet per il seguito rapidamente.

Dune, occhi puntati sugli incassi americani e cinesi