Dune sarà presentato al Festival di Venezia 2021 in prima mondiale

L'atteso remake di Denis Villeneuve, Dune, sarà presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Era nell'aria da tempo, e arriva ora la conferma ufficiale: Dune, diretto da Denis Villeneuve, sarà presentato in prima mondiale, fuori concorso, alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dall'1 all'11 settembre 2021. Prodotto da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures, è l’atteso nuovo adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert. Il film sarà proiettato venerdì 3 settembre 2021 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Dune è interpretato da un cast davvero sontuoso, composto fra gli altri da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

La storia raccontata in Dune

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana - solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

Denis Villeneuve ha diretto Dune e ha scritto la sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, basata sul romanzo omonimo scritto da Frank Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Denis Villeneuve, Cale Boyter e Joe Caracciolo, Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.