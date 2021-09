Dune, le evocative location in Giordania nel film di Denis Villeneuve

News Cinema

L'imminente Dune, dal 16 settembre al cinema, è stato girato negli esterni in suggestive location in Giordania: scopriamo quali sono i luoghi reali inquadrati dall'occhio di Denis Villeneuve.

Manca ormai davvero poco all'esperienza di Dune, prima parte dell'adattamento firmato Denis Villeneuve dello storico romanzo di fantascienza di Frank Herbert: per quanto l'ambientazione della storia sia naturalmente di fantasia (il pianeta desertico di Arrakis), gran parte degli esterni del lungometraggio sono stati girati in Giordania, sfruttando la suggestione di determinati luoghi iconici e anche meno noti. Proviamo a scoprire dove si è mosso il grande cast hollywoodiano composto (tra gli altri) da Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin e Javier Bardem...

Nonostante si siano eseguite le riprese anche nel deserto fuori Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, è stata proprio la Giordania a lasciare il segno nell'immaginazione dei cineasti e anche dello stesso cast...





Dune, la location che "non ti aspetteresti sulla Terra": Wadi Rum

Timothée Chalamet, interprete in Dune del protagonista Paul Atreides, impegnato a riconquistare un ruolo perduto dopo l'attacco della dinastia rivale degli Harkonnen, ha raccontato a Vanity Fair cosa abbia significato girare in una specifica location della Giordania, il Wadi Rum. Si tratta di uno dei più vasti paesaggi desertici della regione, rimasto praticamente incontaminato dalla presenza umana. Una natura solenne, costituita da rocce monolitiche di più di 1700 metri, si mescola a suggestive pitture rupestri risalenti a 4.000 anni or sono. Una sfida non solo per chi voglia cimentarsi in scalate, ma anche per chi voglia abbracciare un'atmosfera quasi irreale, legata alle radici dell'umanità. "Sono paesaggi mastodontici, magari immagini che esistano in un pianeta all'interno del nostro universo, ma non sulla Terra", racconta Chalamet.

Paul Atreides si incontra col popolo dei Fremen, che hanno imparato a convivere e sopravvivere nelle dune di Arrakis, ma non c'era difficoltà nel calarsi nella parte, perché come ci dice Timothée "Mi ricordo di essere uscito dalla mia stanza alle due del mattino e c'erano forse quasi 38 gradi. A volte si girava a quasi 50."

Si parla qui delle stesse location che hanno fatto da sfondo a film come Star Wars: L'ascesa di Skywalker, The Martian e Aladdin, e non a caso in due dei tre casi si parla di altri pianeti, quasi a farci notare quanto l'esperienza di questa zona della Giordania ci proietti in un'altra dimensione. Josh Brolin, in preda ai sentimenti contrastanti attivati da questa visione, ha definito il Wadi Rum come "uno spazio antico, bellissimo, pacifico, minaccioso".





Dune, la forza delle location reali per servire la fantasia