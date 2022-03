Dune 2: Florence Pugh sarà la principessa Irulan?

News Cinema

Come ormai noto a tutti, Dune 2, o Dune: Part 2, come vuole il titolo originale, si girerà la prossima estate e ci sono ruoli che devono ancora essere ricoperti. Uno di questi è quello della principessa Irulan Corrino, interesse amoroso di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, per il quale è in trattative l'attrice britannica Florence Pugh. Nel Dune di David Lynch la parte fu interpretata da Virginia Madsen (foto).

Florence Pugh sarà la principessa di Dune?

A 26 anni Florence Pugh è una delle attrici più richieste al cinema, dopo la candidatura all'Oscar due anni fa per il ruolo in Piccole donne. A Midsommar è seguito Black Widow e prossimamente la vedremo in Oppenheimer di Christopher Nolan, The Wonder di Sebastian Lelio e Don't Worry Darling di Olivia Wilde. In un carnet così impegnato bisogna vedere se avrà modo di aggiungere anche Dune 2, che farebbe di lei la prima nuova attrice a far parte del cast. Mancano ancora gli interpreti di altri personaggi che avranno un ruolo importante nella seconda parte, ovvero l'imperatore Shaddam IV, che ha mandato gli Atreides su Arrakis, e l'astuto Feud-Raytha, nipote del barone Harkonnen.

L'ostacolo maggiore che potrebbe impedire a Florence Pugh di interpretare la principessa Irulan in Dune 2 è il ruolo di Madonna, per cui l'attrice è in lizza, nel film biografico dedicato alla pop star. Purtroppo l'incognita più terribile che potrebbe minacciare le riprese è invece la guerra in Ucraina, visto che il primo Dune è stato girato in parte in Ungheria, molto vicina alle zone del conflitto, e l'intenzione della produzione era di tornare in loco per il sequel.