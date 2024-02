News Cinema

Arriverà forse al cinema nel 2027 Ducks, il nuovo misterioso progetto dei Pixar Studios, che a quanto pare sarà il primo musical degli Studios.

Daniel Richtman, un insider di Hollywood specializzato in scoop, ha messo in giro la voce che il prossimo film della Pixar si intitolerà Ducks, anatre, e sarà il primo musical dello Studio. Questo nuovo lungometraggio sarà distribuito - ma aspettiamo conferma ufficiale - nel 2027.

La Pixar e i musical

Non sappiamo come interpretare la notizia che Ducks sarà il primo musical della Pixar, se non che sarà interamente cantato, visto che delle canzoni sono apparse in precedenza nei film dello Studio, come ad esempio in Coco, dove però la musica era parte integrante della storia dei personaggi. L'annuncio ufficiale di questo misterioso progetto è atteso per questa estate nel D23 Expo, la convention Disney che presenta le sue produzioni. .Al momento i progetti Pixar annunciati sono Inside Out 2, che uscirà questa estate, Elio, la cui uscita è prevista nel giugno 2025 e Toy Story 5, in una data ancora non precisata del 2025.