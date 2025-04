Dragon Trainer, Sdentato tornerà: annunciato il sequel del live action

News Cinema

In occasione del CinemaCon 2025, il regista Dean DeBlois ha confermato la realizzazione del sequel diretto del live action di Dragon Trainer, ancor prima del debutto al cinema.

Il live action di Dragon Trainer è in arrivo al cinema ma, ancor prima del suo debutto, è stato reso noto che questo non sarà un singolo capitolo. In occasione del CinemaCon 2025, il regista Dean DeBlois presente alla presentazione del film per Universal Pictures ha confermato che gli Studios hanno già confermato il semaforo verde per un secondo capitolo in live action. E non è tutto: pare che il sequel abbia già individuato una data d’uscita.

Dragon Trainer, gli Studios confermano la produzione di un sequel ancor prima del debutto al cinema

Con una data d’uscita fissata per giugno 2025 al cinema, il live action di Dragon Trainer racconterà una storia ben nota al pubblico appassionato alla trilogia d’animazione di DreamWorks Animation. Sono di ritorno, infatti, tutti i personaggi già introdotti nel film d’animazione dal protagonista Hiccup al suo migliore amico alato, Sdentato. Seguitissimo anche sul web, dove i fan hanno spesso vagato alla ricerca di indizi e scatti dietro le quinte, Dragon Trainer tra non molto sazierà la curiosità dei più e farà anche di meglio. Stando alle parole del regista, Dragon Trainer tornerà con un sequel, una conferma ottenuta ancor prima del lancio al cinema (senza quindi tener conto dei numeri al botteghino). Del resto le prime reazioni della stampa proprio al CinemaCon sembrano essere ottimiste.