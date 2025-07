Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: ecco l'ultimo trailer del film che chiude la magnifica saga dei Crawley

News Cinema

La famiglia Crawley e Downton stanno purtroppo per salutarci. Moltissime cose sono cambiate negli anni e lo vediamo nel bel trailer di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, che ci dà appuntamento all'11 settembre per dirci addio.

Se siste tra quelli che, come noi, avete amato alla follia i personaggi, le ambientazioni, le storie della serie Downton Abbey e i film successivi, che dal 1912 ci hanno portato agli inizi degli anni Trenta, coprendo quasi vent'anni della vita dei protagonisti e della storia inglese (e mondiale), sarete sicuramente molto grati a Julian Fellowes per averla scritta e altrettanto dispiaciuti di doverle dire addio. Ma purtroppo il momento sta per arrivare e l'11 settembre Downton Abbey 3 - Il Gran Finale arriverà al cinema portando a conclusione le varie trame. Come lo farà? Il trailer finale, che vi presentiamo, lascia capire molte cose: Lady Mary (Michelle Dockery), erede designata nell'amministrazione di Downton, è divorziata, e i problemi economici aumentano, anche perché lo zio americano (Paul Giamatti), fratello di Lady Cora (Elizabeth McGovern) deve averla combinata grossa. I tempi cambiano e chissà che fine farà quella maestosa magione col suo meraviglioso parco. Lo scopriremo vedendo il film, per ora ecco l'ultimo trailer di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale.

Downton Abbey 3: chi torna e chi manca

Al cast di Downton Abbey 3, riconfermato per la maggior parte, manca purtroppo Lady Violet Crawley, interpretata dalla grandissima Maggie Smith, scomparsa poco dopo il suo personaggio nella finzione. Manca anche, a questo punto, Henry Talbot, il pilota sposato da Lady Mary, interpretato da Matthew Goode. Tornano invece alla regia Simon Curtis, dopo Downton Abbey: Una Nuova Era (2022) e molti attori del cast originale, dal citato Paul Giamatti, lo zio Harold, a Dominic West nel ruolo dell'attore Guy Dexter, e ovviamente Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern (il conte e la contessa di Grantham), Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith. Si aggiungono al cast Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. Sarà davvero un dispiacere non vedere più insieme tutti questi talenti.