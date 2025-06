Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, ecco finalmente il primo trailer del capitolo conclusivo

News Cinema

Giunge (purtroppo) a conclusione col terzo film, Downton Abbey - Il Gran Finale, la saga famigliare in costume più amata di sempre. Ecco, per consolarci, il primo trailer. Il film arriverà nei cinema italiani l'11 settembre prossimo.

Se siete tra coloro che si chiedono come si possa dire addio ai membri della famiglia Grantham/Crowley e alla loro servitù, sappiate che siete in buona compagnia. Mettere la parola fine a quel vero e proprio fenomeno culturale che è stata la serie di Julian Fellowes, Downton Abbey, è tanto difficile che dopo sei stagioni e 52 episodi, sono stati necessari tre film, richiesti a furor di popolo, per decidere che sì, col terzo, Downton Abbey - Grand Finale, si metterà definitivamente la parola fine. La qualità della scrittura, la bravura degli attori, la magnifica ambientazione nel vero castello di Highcler, meravigliosamente conservato, hanno creato un affetto fortissimo nel pubblico, che adesso prepara i fazzoletti, dopo aver pianto per la dipartita dell'incomparabile Lady Violet (e in seguito della meravigliosa Dame Maggie Smith), per vedere cosa combinerà il fratello di Lady Cora, Paul Giamatti, nel film che concluderà le vicende della nobile famiglia. Questo è il primo trailer ufficiale di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, nei cinema italiani dall'11 settembre 2025.



Downton Abbey 3: Il Primo Trailer Ufficiale dell'ultimo capitolo della saga

Downton Abbey: i protagonisti del Gran Finale

A compensare la pesante e definitiva assenza di Maggie Smith, sono molti i volti noti della serie e dei film che tornano nel terzo capitolo, a partire dal trio principale composto da Elizabeth McGovern (Lady Cora Grantham) col marito Lord Robert Grantham (Hugh Bonneville) e la figlia Lady Mary Talbot (Michelle Dockery), erede designata di Lady Violet e l'altra figlia, Lady Edith, interpretata da Laura Carmichael. Tornerà con un ruolo a quanto pare fondamentale Harold Levinson, fratello di Lady Cora interpretato da Paul Giamatti, con l'affascinante attore Guy Dexter di Dominic West. E ancora i fantastici collaboratori domestici di Downton Abbey, a cui siamo affezionatissimi: Joanne Froggat (Mrs.Bates) e il marito mr. Bates, interpretato da Brendan Coyle; l'insostituibile maggiordomo di Jim Carter, mr. Carson, con la moglie interpretata da Phyllis Logan e il bellissimo.Mr. Barrow (Robert James Collier), che si era fidanzato con Dexter. Insomma, per motivi di spazio non li citiamo tutti ma tranquilli, non mancherà proprio nessuno, e si aggiungono al cast anche Joely Richardson e Alessandro Nivola. Sarà un degno finale per quell'ensemble di talenti rari che ha contribuito in maniera determinante al successo di Downton Abbey.