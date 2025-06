News Cinema

Downton Abbey 3 ha un gran finale, per tutti i personaggi. Lo dice il produttore

Con Downton Abbey 3 ci congederemo da un mondo che ci ha tenuto compagnia per quasi 15 anni. Il terzo film, in uscita l'11 settembre, sarà una degna conclusione della saga dei Grantham, come ha spiegato uno dei produttori durante un festival a Londra.