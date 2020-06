Dopo Midsommar Ari Aster prepara una commedia horror... dalla durata record

News Cinema

Ari Aster, regista di Hereditary e Midsommar, parlando del suo prossimo progetto, lo ha definito una "nightmare comedy".

Il nome di Ari Aster è ormai noto agli appassionati di horror grazie al successo di critica e di pubblico ottenuto da Hereditary - Le radici del male, nel 2019, e Midsommar nel 2019. Film dalla premessa originale, dove il titolo era la parte più breve. Molti si sono chiesti cosa avrebbe tirato fuori dal cappello per la sua opera numero 3 e se sarebbe rimasto nel territorio del cinema di paura.

Il regista ha rivelato durante un'intervista recente di essere al lavoro su un nuovo film, senza ovviamente scendere in dettagli. Quel che ha detto è che si tratta di una "nightmare comedy" e ha aggiunto "Quello che so è che durerà quattro ore". Non si è capito se era una battuta o se parlasse sul serio, ma visto che Midsommar durava 2 ore e 18 e in un nuovo montaggio è stato allungato a 3 ore, non abbiamo problemi a crederci.

Quanto al progetto in sé, l'anno scorso Aster aveva dichiarato che il suo prossimo film sarebbe stato "una bizzarra commedia da incubo o un grande, sdolcinato melodramma" e a quanto pare la scelta è ricaduta sulla prima opzione. Del resto nei suoi primi film non mancavano gli spunti umoristici. Se avete amato Hereditary e Midsommar non vi resta che aspettare. Se siete fortunati, il 2021 vedrà il ritorno in grande stile di un cinema che definire puramente horror è, se non riduttivo, almeno fuorviante.