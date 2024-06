Dopo Deadpool & Wolverine, Shawn Levy verso gli Avengers?

News Cinema

I Marvel Studios e la Disney sarebbero già così contenti di Deadpool & Wolverine, da aver presentato il copione del prossimo Avengers al regista Shawn Levy. Non è il solo in lizza. Impegnato con Stranger Things e prossimamente Star Wars, accetterà?

Forse Deadpool è veramente considerato il "messia della Marvel" e Ryan Reynolds non scherza: Deadline comunica in esclusiva una voce piuttosto interessante, cioè che al regista di Deadpool & Wolverine, il veterano Shawn Levy, sarebbe stata offerta la regia di Avengers 5, in arrivo nel maggio 2026. Evidentemente il risultato del team composto da Reynolds con Hugh Jackman alias Wolverine, inseguito per anni, deve aver convinto i Marvel Studios e la Disney... Leggi anche Per Deadpool & Wolverine non dovete "fare i compiti a casa" sull'MCU, è pensato per divertirsi, parola del regista

Shawn Levy avviato verso Avengers 5 dopo Deadpool & Wolverine?