Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Tacchi a spillo, La legge del desiderio di nuovo al cinema restaurati: ecco 3 clip

Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Tacchi a spillo e La legge del desiderio, in versione restaurata, sono tre dei cinque film di Pedro Almodóvar ridistribuiti in sala dal 15 giugno. Vi proponiamo tre sequenze da queste nuove edizioni dei lungometraggi.

Almodóvar: La forma del desiderio è il titolo della rassegna che dal 15 giugno riporterà al cinema, a cura di CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade - Barz and Hippo, cinque classici della filmografia di Pedro Almodóvar, in versione restaurata: si tratta di L'indiscreto fascino del peccato, Che ho fatto io per meritare questo?, La legge del desiderio, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Tacchi a spillo. Possiamo mostrarvi tre clip in italiano, relative proprio a queste edizioni restaurate.

La legge del desiderio, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Tacchi a spillo, tre clip delle edizioni restaurate