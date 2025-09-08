TGCom24
Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore

Carola Proto

Tom Hanks avrebbe dovuto ricevere un premio dagli ex alunni dell'Accademia Militare di West Point. La cerimonia è stata annullata e il Presidente Donald Trump se n'è rallegrato condividendo sui suoi canali social un post assai poco gentile nei confronti dell'attore.

Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore

Donald Trump ha manifestato su Truth Social, che è un social network creato dall'azienda Trump Media & Technology Group, la sua immensa gioia per la cancellazione di una cerimonia durante la quale a ricevere un premio doveva essere Tom Hanks. Il Presidente e Amministratore Delegato della West Point Association of Graduates, che riunisce e supporta sia gli ex alunni dell'accademia militare di West Point che l'accademia stessa, ha annunciato di essere stato costretto ad annullare l'evento, perché altrimenti avrebbe distolto l'Accademia stessa dalla sua missione più importante: preparare i cadetti a combattere e a vincere nelle fila dell'Esercito Americano, che l’uomo ha definito "la forza più letale del mondo". L'avviso è arrivato via mail agli organizzatori della premiazione, che era prevista per il 25 settembre e che riconosceva l'impegno dell’attore nel sostenere i militari americani. Tom Hanks, infatti, è stato eletto della Fondazione Elizabeth Dole - che si occupa dell'assistenza ai militari e ai veterani invalidi - Presidente della campagna che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa categoria non sempre fortunata. In più, l'associazione degli ex studenti di West Point voleva ringraziarlo per le sue interpretazioni in diversi film dedicati ai militari statunitensi (ad esempio Forrest Gump, Salvate il Soldato Ryan e Greyhound) e per aver prodotto le serie Band of Brothers e The Pacific.

Il post di Donald Trump contro Tom Hanks

Non sappiamo quale sia la vera ragione dell'annullamento della cerimonia in cui Tom Hanks avrebbe stretto tra le mani il premio Thayer per il 2025, ma possiamo dire con certezza che il commento di Trump è fazioso e fuori luogo. Ecco cosa ha scritto l'attuale Presidente degli Stati Uniti contro Tom Hanks:

La nostra grande West Point (che diventa sempre più grande!) ha abilmente cancellato la Cerimonia di Premiazione in onore dell’attore Tom Hanks. È una mossa importante! Non vogliamo che a ricevere i nostri preziosi Premi Americani siano persone dannose e WOKE. Spero che gli Oscar e altre fasulle cerimonie di premiazione possano rivedere i loro Standard e i loro protocolli nel nome della Correttezza e della Giustizia. Vedete come cresceranno i loro miseri indici di ascolto!!

Quelle che avete appena letto sono parole pesanti. Aggiungiamo, per amor di precisione, che il termine Woke, che difficilmente si riesce a tradurre, viene solitamente utilizzato in riferimento ai movimenti progressisti che si oppongono ad azioni come la censura, il revisionismo o la violazione dei fondamentali diritti umani. Ovviamente lo si usa in senso dispregiativo.

Non è la prima volta che Donald Trump se la prende con un artista di Hollywood. Una volta ha definito George Clooney "un attore fasullo" solo perché aveva dato il proprio sostegno a Joe Biden. Clooney non si era turbato più di tanto e aveva risposto:

Conosco Donald Trump da tanto tempo. Il mio lavoro non è compiacere il Presidente degli Stati Uniti. Il mio lavoro è provare a dire la verità quando posso e quando ne ho l'opportunità. So bene che questo alla gente non piacerà, che la gente mi criticherà.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
