Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch si sbilancia: “E’ un film pazzesco!”

Dopo Elizabeth Olsen tocca a Benedict Cumberbatch esprimere il suo giudizio su Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia. L'attore lo giudica un film felicemente fuori di testa.

Finalmente anche da Benedict Cumberbatch arriva qualche commento su Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia, sequel di Doctor Strange che vede dietro alla macchina da presa non più Scott Derrickson ma Sam Raimi.

Naturalmente il cambio di regia ha portato con sé novità e mutamenti, e più volte abbiamo detto che il film sarà diverso dal classico cinecomic Marvel, innanzitutto perché sarà più cupo e spaventoso, senza però poter essere identificato con un vero e proprio horror. In ogni modo è stato definito "il film Marvel più spaventoso di sempre". Cumberbatch ne è davvero entusiasta e, durante la promozione di The Courier ha parlato di Raimi e di Doctor Strange 2 in questi termini:

Voglio dire che Sam Raimi è un maestro del suo genere e la sua presenza, la sua amicizia, il suo modo di dirigere, insomma in tutto ciò che ha fatto è stato davvero geniale e straordinario. E straordinario è il cast che già c'era nel primo film e… di più non posso rivelare, perché potrei finire nei guai. Il film è davvero pazzesco, lo dice il titolo stesso, siamo nel Multiverso della pazzia, è piuttosto folle.

Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia fa parte della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel. Nel cast ci sono diversi attori del primo film, come Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. I volti nuovi sono invece Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Xochitl Gomez (America Chavez). Della trama poco si sa e l'uscita in sala è prevista per il 23 marzo del 2022.

Sam Raimi non è nuovo ai cinecomic, avendo diretto la prima e bellissima trilogia di Spider-Man, nella quale l'Uomo Ragno aveva il volto di Tobey Maguire. Non vediamo l'ora di gustarci questa sua nuova incursione nel genere.