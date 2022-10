Django Unchained: Kanye West sostiene che l'idea era sua

News Cinema

Ormai siamo abituati alle esternazioni di Kanye West, ma stavolta l'ha sparata grossa: Quentin Tarantino e Jamie Foxx avrebbero preso l'idea di Django Unchained da lui.

Non giudichiamo l'artista e neanche l'uomo, ma è noto a tutti che Kanye West (che nel 2021 ha legalmente cambiato il nome in Ye, anche se non lo usa) ci ha abituato ad esternazioni clamorose, spesso scandalose, che gli hanno attirato anche gli strali della sua comunità e non solo (di recente i suoi account su Twitter e Instagram sono stati sospesi a causa dei suoi insulti antisemiti). Stavolta ne parliamo solo perché ha tirato in ballo un film che tutti noi amiamo molto, Django Unchained, di cui si è attribuito l'idea durante un'intervista.

Kanye West: Django Unchained è una mia idea

Dopo meno di sette minuti di intervista, nel programma "Piers Morgan Uncensored", Kanye West se n'è uscito con la dichiarazione che Quentin Tarantino abbia preso da lui e Jamie Foxx l'idea per Django Unchained. Sostiene di averla proposta all'inizio della preparazione del video per la sua canzone del 2005 "Gold Digger", in cui appare Jamie Foxx. Nel video lui e West ballano con delle modelle, per cui non c'è nessuna somiglianza con l'idea di Django Unchained. Ma, come spesso accade con lui, nel "Westverso" le cose acquistano dimensioni mitiche. Questo è quel che ha dichiarato il rapper: "Tarantino può scrivere un film sulla schiavitù, dove in realtà lui e Jamie hanno preso l'idea da me, perché io ho proposto l'idea per Django a Jamie Foxx per il video di Gold Digger. E poi Tarantino ci ha fatto un film".

Riguardo poi a Django, West ha detto che dimostra l'assenza di limiti alla libertà di espressione, visto che è pieno di insulti razzisti eppure è accettato dal pubblico (ovviamente qua si potrebbe obiettare che non ha capito il senso di Django Unchained, ma, come ha sicuramente intuito anche Piers Morgan, spiegarglielo sarebbe fiato sprecato). Per altro, Tarantino aveva in mente Django Unchained assai prima che fosse coinvolto Foxx, visto che aveva inizialmente pensato per il ruolo che poi ha ricoperto, a Will Smith e al compianto Michael K. Williams.