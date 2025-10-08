Disney ha acquisito i diritti di Impossible Creatures di Katherine Rundell con un accordo a sette cifre!

News Cinema

Con un accordo a sette cifre, Disney ha comprato i diritti della serie di libri fantasy Impossible Creatures scritta da Katherine Rundell per realizzarne dei film!

Secondo quanto riferisce Deadline, Disney ha acquisito i diritti della serie di libri per ragazzi Impossible Creatures dell'autrice britannica Katherine Rundell per realizzarne una serie di film con un accordo a sette cifre. Che l'intento di Disney sia quello di trasformare la saga fantasy nel prossimo fenomeno alla Harry Potter?

Impossible Creatures diventerà una serie di film: Disney sigla accordo milionario

Disney ha acquistato i diritti per adattare i primi due libri della serie fantasy Impossible Creatures con un accordo a sette cifre. L'autrice della saga è la britannica Katherine Rundell, che si occuperà della sceneggiatura degli adattamenti. Impossible Creatures è diventato un fenomeno globale al pari di Harry Potter, Twilight e Hunger Games: il primo libro è stato pubblicato nel 2023, seguito poi dal secondo libro The Poisoned King appena arrivato in libreria. In Inghilterra Rundell è appena diventata l'autrice di libri per bambini numero uno scalzando J.K. Rowling dal primo posto. La saga ha venduto fino ad ora oltre 4 milioni di copie e l'autrice è già al lavoro sul prossimo libro. In totale spera di scriverne cinque, ampliando l'idea iniziale di una trilogia, oltre a diversi spin-off. Nel 2024, inoltre, Rundell è stata premiata come autrice dell'anno ai British Book Awards.

In lizza per acquistare i diritti di Impossible Creatures c'erano Disney, Netflix (che è già impegnato nella realizzazione del film tratto da Le Cronache di Narnia) e Warner Bros.(casa dietro la serie di film di Harry Potter e della serie tv attualmente in produzione). A spuntarla è stata Disney, grazie all'offerta proposta da David Greenbaum, presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios. Secondo l'accordo siglato, Disney adatterà tutti e cinque i libri della saga e tra i produttori figura anche la Impossible Films, di proprietà di Katherine Rundell e del suo partner creativo Charles Collier. Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, ha dichiarato al momento della sigla dell'accordo:

"Quando ho letto Impossible Creatures, ho capito che era perfetto per la Disney. Sono stato immediatamente attratto dal mondo vivace immaginato da Katherine e dalle possibilità che questa storia ci avrebbe offerto. Scritti dalla stessa Katherine, questi film sono in ottime mani con il nostro team della Walt Disney Studios, e non vedo l’ora di vedere questa storia portata sullo schermo"

Anche Katherine Rundell si è dichiarata entusiasta di poter lavorare con Disney per adattare i suoi primi due libri e scrivere lei stessa insieme a Charles Collier le sceneggiature dei film: "Sono assolutamente entusiasta di collaborare con la Disney. È un privilegio scrivere queste sceneggiature e sviluppare questi primi film della serie insieme a Charles, al mio team di Impossible Films e all’eccezionale team della Disney. Sono particolarmente grata a Bob Iger, il cui entusiasmo dopo aver letto il libro ha contribuito a dare il via a questa collaborazione, e ad Alan Bergman e David Greenbaum per essere stati partner incredibili durante tutto questo processo. La nostra ambizione è quella di trasformare Glimouria e Impossible Creatures in una spettacolare serie di film, in modo da poter intrattenere e ispirare il pubblico familiare di tutto il mondo".

Impossible Creatures segue la storia di Christopher, un ragazzo che scopre un mondo magico nascosto nell'arcipelago di Gilmouria, in cui vivono creature di ogni tipo. Lì, incontra Mal e con lei intraprende una missione per arrestare il declino della magia delle isole e la morte delle creature che vi abitano.