Disney, gli artisti degli effetti visivi aprono ai sindacati

Dopo quello che è successo qualche settimana fa ai Marvel Studios, anche gli artisti degli effetti visivi della Walt Disney Pictures chiedono di aderire a un sindacato, per proteggere diritti fondamentali.

Nell'agitazione protratta a Hollywood da parte dei sindacati di attori e sceneggiatori (SAG-Atra e WGA), sta nascendo una nuova consapevolezza da parte di altri settori dell'industria, con lavoratori e lavoratrici che non si sentono abbastanza protetti dagli studios, pronti a chiedere straordinari senza garanzie. All'inizio del mese gli artisti e i tecnici degli effetti visivi interni alla Marvel avevano deciso di sindacalizzarsi, ora sono i loro colleghi e colleghe alla Disney a fare altrettanto.

Tecnici e artisti dei vfx Disney chiedono di aderire al sindacato

Sono solo diciotto persone a occuparsi degli effetti visivi internamente alla Walt Disney Pictures: i grandi studios tendono ad appaltare i lavori più massicci, ma il team interno serve a gestirli, oltre a svolgere personalmente alcune mansioni. Questi lavoratori hanno chiesto ufficialmente al National Labor Relations Board di farsi rappresentare dal sindacato IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees), seguendo quindi la maggioranza dei cinquanta impiegati con analoghe mansioni ai Marvel Studios, sempre del gruppo Disney. Sindacalizzarsi permetterebbe di avere voce in capitolo su garanzie ora nebulose o inesistenti: equo compenso in base alle ore di lavoro, assicurazione medica adeguata, piani pensionistici e benefici uguali a quelli di cui godono altre categorie. Mark Patch, uno dei responsabili della IATSE, ha dichiarato: "Con la stragrande maggioranza di queste squadre che chiedono la fine di un vecchio modo di intendere i VFX, diventa chiaro che la nostra campagna non riguarda un solo studio o una corporation. Parliamo di lavoratori del settore che in tutta l'industria hanno deciso di usare i mezzi a loro disposizione per costruire un futuro migliore."

Bob Iger, il CEO Disney, che aveva già fatto scalpore lamentandosi dell' "irresponsabilità" degli scioperi SAG-Aftra e WGA in un difficile momento economico, continuerà a ignorare queste ondate di consapevolezza che potrebbero cambiare Hollywood (e forse la stanno già cambiando)?