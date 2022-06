Dirty Dancing 2: svelata la data di uscita del sequel di Dirty Dancing

News Cinema

Il seguito di Dirty Dancing, al momento intitolato Dirty Dancing 2, ha finalmente una data di uscita, molto vicina a una romantica ricorrenza. Il regista Jonathan Levine ha inoltre spiegato come sarà la colonna sonora del film.

Fan di Dirty Dancing, c'è una buona notizia per voi: Dirty Dancing 2 ha una data di uscita ed è vicinissima a San Valentino, come si conviene a un film che contiene una buona dose di romanticismo.

Il sequel del cult movie con Jennifer Grey e Patrick Swayze uscito nel 1987 invaderà le sale USA, e speriamo anche le nostre, il 9 febbraio del 2024. La speranza del regista Jonathan Levine e della protagonista Jennifer Grey è che possa uguagliare l'incasso di Dirty Dancing, che guadagnò 214 milioni di dollari mandando la Lionsgate in brodo di giuggiole. Il film, inoltre, si aggiudicò l'Oscar per la migliore canzone originale, che era "(I've Had) The Time of My Life”.

Non dobbiamo dimenticare, per non confonderci le idee, che un sequel di Dirty Dancing è già stato realizzato, anche se aveva poco a che fare con il suo illustre predecessore. Intitolato Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights), aveva per protagonisti Diego Luna e Romola Garai.

Dirty Dancing 2: ecco cosa sappiamo

E torniamo al nostro Dirty Dancing 2, perché urge un recap. Ecco le informazioni di cui disponiamo: