Diabolik, confermati Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea

Rispettivamente nei panni del protagonista, di Eva Kant e dell'ispettore Ginko.

E' ufficiale, a interpretare il re dei cinecomic nostrani, il Diabolik dei Manetti Bros le cui riprese dovrebbero iniziare a breve per un'uscita nel 2020, saranno Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Marinelli sarà il "re del terrore", la Leone porterà sullo schermo Eva Kant e Mastandrea, a nostro modesto parere (immediato, di pancia) la scelta più convincente, darà vita al sempre vinto ma mai indomito ispettore Ginko.

Secondo i registi, nel casting gli scopi erano due: non basarsi solo sulla somiglianza ma sulle capacità degli attori di rendere le emozioni, e assicurarsi che l'umanità dei personaggi non sparisse dietro una caratterizzazione fredda. Il soggetto del film è firmato da Mario Gomboli, autore titolare del fumetto.

Diabolik, fumetto ideato dalle sorelle Giussani nel lontanissimo nel 1962 e recentemente celebrato con la docufiction Diabolik sono io di Giancarlo Soldi, è stato già trasposto sul grande schermo col Diabolik del 1968, per la regia di Mario Bava e l'interpretazione di John Phillip Law, Marisa Mell e Michel Piccoli.