Denis Villeneuve contro l’uscita di Dune in streaming negli USA decisa da Warner

Il regista canadese si è unito al coro di critiche dei registi americani, su tutti uno dei grandi autori di scuderia come Christopher Nolan, contro la decisione di Warner di distribuire negli USA tutti i film del listino 2021 sulla piattaforma streaming HBO Max in contemporanea alla sala.

Nei giorni scorsi in molti hanno criticato la decisione di Warner Bros di distribuire negli Stati Uniti tutti i film del listino 2021 sulla loro piattaforma streaming HBO Max in contemporanea all’uscita in sala. L’associazione dei registi, la DGA, si è fatta sentire, ma finora il più esposto è stato uno dei maggiori autori della Warner, con cui ha realizzato tutti i suoi grandi successi: Christopher Nolan. Arriva ora a dire la sua anche Denis Villeneuve, che nel 2021 presenterà la sua nuova versione, molto attesa, di Dune. Lo ha fatto con una lettera aperta pubblicata su Variety, in cui ha rivendicato la centralità della sala. Ma vediamone alcuni estratti.

“Ho appreso la notizia che Warner Bros ha deciso di distribuire Dune su HBO Max in contemporanea con l’uscita cinematografica, usando immagini di spicco del nostro film per promuovere il loro servizio streaming. Con questa decisione AT&T [la proprietaria di Warner Media ndr] ha sequestrato uno dei più rispettati e importanti studios della storia del cinema. Non c’è assolutamente amore per il cinema o per il pubblico, in questa decisione. È tutto legato alla sopravvivenza di un colosso delle telecomunicazioni che ha attualmente un debito astronomico di oltre 150 miliardi di dollari. Perciò, anche se Dune è cinema e pubblico, AT&T è legata alla sua sopravvivenza a Wall Street. Con il fallimento fino adesso del lancio di HBO Max, AT&T ha decido di sacrifiche l’intero listino 2021 della Warner nel disperato tentativo di catturare l’attenzione del pubblico. L’improvviso rovesciamento di Warner Bros, dall’essere una casa piena di tradizione per i registi a una nuova era di completo disprezzo, disegna una chiara linea per me. Il cinema è collaborazione, dipendente dalla fiducia reciproca nel lavoro di squadra e Warner Bros ha dichiarato di non stare più nella stessa squadra”.

Ha poi detto la sua sulle piattaforme, Denis Villeneuve. “I servizi di streaming sono un’addizione positiva e potente per il cinema e gli ecosistemi televisivi. Ma voglio che il pubblico capisca che lo streaming da solo non può sostenere l’industria cinematografica come la conoscevamo prima del Covid. Lo streaming può produrre grande contenuto, ma non film della portata e delle proporzioni di Dune. […] Warner Bros potrebbe aver ucciso la serie di Dune. Questa è per i fan. John Stankey della AT&T ha detto che il cavallo streaming è uscito dal fienile. In verità, il cavallo è uscito dal fienile per il macello”.

L’autore canadese ha poi chiuso rendendo chiara la sua idea sulla centralità della sala. “Dune è di gran lunga il miglior film che abbia mai fatto. La mia squadra ed io abbiamo dedicato più di tre anni della nostra vita per renderla un’esperienza sul grande schermo unica. Immagine e suono sono stati calibrati meticolosamente per essere visti nei cinema. Credo fortemente che il futuro del cinema sarà sul grande schermo, a prescindere da quanto ogni dilettante di Wall Street possa dire. Fin dall’alba dei tempi, gli esseri umani hanno avuto un bisogno profondo di esperienze di racconto in comune. Il cinema sul grande schermo è più di un business, è una forma d’arte che riunisce le persone, celebra l’umanità, incrementando l’empatia di uno per l’altro, è una delle ultime esperienze artistiche collettive e in persona che condividiamo come esseri umani. […] Una volta che la pandemia sarà finita, i cinema si riempiranno di nuovo di amanti del cinema. È un mio forte convincimento. Non perché l’industria del cinema ne ha bisogno, ma perché noi esseri umani abbiamo bisogno del cinema, come esperienza collettiva. […] Lunga vita al cinema in sala”.

Il tutto firmato Denis Villeneuve, regista di Dune.