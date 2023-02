Decision To Leave: Lo scenografico flash mob a Roma per l'arrivo del film al cinema

News Cinema

E' da oggi nelle nostre sale Decision To Leave, il nuovo premiato film di Park Chan - wook. Per l'occasione, Lucky Red, distributore del film nel nostro paese, ha organizzato un flash mob nel quartiere romano dell'Eur, a cui ha dato il suo contributo anche ComingSoon.

Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa attraverso un nostro articolo che vi invitava a prenotarvi per l'evento, lunedì 30 gennaio nel quartiere romano dell'Eur si è svolto uno scenografico flash mob dedicato a Decision to leave, l’ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan - wook, da oggi nei cinema italiani, anche in versione originale.

Organizzato da Lucky Red, distributore italiano del film, il video è stato realizzato dall’Agenzia T3KNE che, attraverso delle riprese effettuate con dei droni, ha filmato una suggestiva coreografia che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, con un finale di grande impatto sulla scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come il "Colosseo quadrato".



Decision to Leave: Il flash mob organizzato a Roma per l'arrivo del Film - HD