De Niro furioso per la censura del suo intervento contro Trump ai Gotham Awards: il video

News Cinema

Premiato ai Gotham Awards per Killers of the Flower Moon, Robert De Niro ha perso le staffe quando si è accorto che dal suo discorso erano scomparse le accuse a Donald Trump. Il video.

Non è un mistero per nessuno che Robert De Niro sia un nemico giurato di Donald Trump e forse gli organizzatori dei Gotham Awards, che lo hanno premiato per il ruolo in Killers of the Flower Moon, avrebbero dovuto pensarci due volte prima di tagliare il discorso dell'attore. Dopo aver parlato del film, delle sue collaborazioni con Martin Scorsese e la gente di Osage, De Niro si è fermato dopo essersi accorto che dal gobbo elettronico era sparita parte del suo discorso, proprio quella che riguardava Donald Trump. La conseguenza? La potete vedere nel video qua sotto diffuso su X.

La rabbia di Robert De Niro e i suoi "ringraziamenti"

Dopo la prima pausa, Robert De Niro ha ripreso a parlare ed è stato trasmesso un video tributo con Scorsese, ma, subito dopo, l'attore ha insistito per leggere il resto del discorso che aveva preparato. E questo ha detto:

(Donald Trump) attacca i deboli, distrugge i doni della natura e mostra mancanza di rispetto, usando "Pocahontas" come un insulto. I registi, d'altro canto, descrivono... oh, mi sono appena accorto che hanno tagliato tutta questa parte. Dovrò ringraziare Apple, i Gotham, la Apple, bla bla bla. Ma non mi sento di ringraziarli per niente dopo quello che hanno fatto. Come hanno osato, davvero?

Sul palco ha poi continuato: "Hanno tagliato l'inizio del mio discorso, e io voglio leggerlo. La storia non è più tale. La verità non è verità. La bugia è diventata un altro strumento nell'arsenale del ciarlatano", Sempre ad un'interprete di Killers of the Flower Moon, il cui trailer vi riproponiamo qua sotto, Lily Gladstone, sono andati due Gotham Awards, come protagonista per The Unknown Country e non protagonista per il film di Scorsese.