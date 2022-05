David Cronenberg e Vincent Cassel di nuovo insieme per il soprannaturale The Shrouds

News Cinema

Dopo aver lavorato insieme in La promessa dell'assassino e A Dangerous Method, David Cronenberg e Vincent Cassel si riuniranno per il prossimo film del regista, The Shrouds. Dettagli sulla trama.

Nel nostro articolo su Crimes of the Future, che sarà in concorso al Festival di Cannes, vi avevamo accennato anche al nuovo film che David Cronenberg, tornato fortunatamente per noi in piena attività, avrebbe girato dopo questo. Bene, oggi ne sappiamo un po' di più, incluso il fatto che il titolo giusto è The Shrouds, qualcosa sulla trama e che il protagonista sarà Vincent Cassel.

The Shrouds: trama e dettagli del prossimo film di David Cronenberg con Vincent Cassel

Vincent Cassel torna dunque a lavorare con David Cronenberg dopo La promessa dell'assassino (foto) e A Dangerous Method in The Shrouds. Nel film l'attore francese sarà Karsh, un uomo d'affari inventivo e da poco afflitto vedovo, che costruisce un dispositivo in grado di connettere i vivi con i morti all'interno della sepoltura. La sua rivoluzionaria invenzione sta per imporsi sul mercato internazionale quando parecchie tombe del cimitero in cui l'ha testata, inclusa quella della moglie, vengono vandalizzate e quasi distrutte. Mentre cerca di scoprire un motivo valido per questa azione, il mistero di chi ha creato questo caos e il perché, condurranno Karsh a rivalutare il suo lavoro, il matrimonio e la fedeltà alla memoria della sua defunta moglie, spingendolo verso un nuovo inizio.

Una trama davvero intrigante, che promette una nuova immersione negli oscuri territori cronenberghiani. A produrre The Shrouds saranno Saïd Ben Saïd (SBS Productions) e Martin Katz (Prospero Pictures) e il film verrà venduto al Marché di Cannes alle distribuzioni internazionali. Le riprese inizieranno nel marzo del 2023, giusto in tempo per l'ottantesimo compleanno di Cronenberg. Ben Saïd ha dichiarato in merito al progetto:

"Siamo elettrizzati nell'intraprendere un viaggio nel nuovissimo mondo nato dalla peculiare immaginazione di David Cronenberg. La sua capacità di scrivere sceneggiature intelligenti e non convenzionali e di tradurle in esperienze uniche sullo schermo fa di lui una voce eccezionale nel cinema".