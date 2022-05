Daniel Radcliffe nel teaser trailer di Weird: The Al Yankovic Story

News Cinema

L'ex Harry Potter è il protagonista del biopic dedicato al bizzarro personaggio americano noto per le sue parodie di famosissime canzoni pop: qualcuno di ricorda quella di "Bad" di Michael Jackson, diventata "Fat" per Weird Al?

In Italia non è famoso come in America, per ovvie ragioni linguistiche. Ma qualcuno, forse, si ricorderà della sua parodia di "Bad" di Michael Jackson, arrivata in video anche da noi, dove il brano del cantante diventava "Fat", e il videoclip veniva reinterpretato di conseguenza in un modo che, oggi, farebbe stracciare le vesti e strapparsi i capelli ai paladini della body positivity.

Il fatto è che "Weird Al" Jankovich, nome d'arte di Alfred Matthew Yankovic, ha costruito tutta la sua carriera sulla parodia di canzoni altrui: "Bad" che diventa "Fat", "Like a Virgin che diventa "Like a surgeon" e via dicendo. Il tutto riuscendo a vincere cinque Grammy quattro dischi d'oro e sei dischi di platino, a scrivere libri per bambini, recitare in film come UHF e realizzare serie come The Weird Al Show. E mantenendo uno stile di vita decisamente sopra le righe.

Non sorprende quindi che a Weird Al sia stato dedicato un biopic, che vede l'ex Harry Potter Daniel Radcliffe interpretare il ruolo principale e che è stato scritto dallo stesso Weird Al assieme a Eric Appell, che l'ha diretto. A produrre c'è lo streamer Roku.

Queste sono le prime immagini di Radfliffe nei panni di Weird Al, questo è il teaser trailer del film che si intitola Weird: The Al Yankovic Story: