Dan Aykroyd e Chevy Chase nel trailer di Zombie Town

I due attori comici americani sono protagonisti, con Madi Monro e Marlon Kazadi, di questo film basato sul libro del 2012 dell'autore di Piccoli Brividi, R.L. Stine.

Con oltre 400 milioni di copie di libri venduti in tutto il mondo, R.L. Stine non è personaggio che abbia bisogno di tante presentazioni. Se proprio ci vogliamo intendere, basti dire che è l'autore della fortunatissima serie di "Piccoli brividi", dalla quale sono anche stati tratti due film di successo. O che i tre Fear Street che trovate in streaming su Netflix sono anche quelli basati sulle sue opere.

Il 1° settembre arriverà nei cinema americani un nuovo film basato su un romanzo horror di Stine: si intitola Zombie Town e vede nel cast la presenza di due leggendari attori comici americani: Dan Aykroyd e Chevy Chase.

Questa la trama di Zombie Town:

Guardando un misterioso rullo di pellicola Amy e Mike scatenano una maledizione secolare. Prima che se ne possano rendere conto, la loro città si popola interamente di zombie sotto i loro occhi. Per spezzare la maledizione prima che sia troppo tardi i due dovranno rintracciare un famigerato regista e attraversare la città piena di zombie famelici.

A Aykroyd nel film va il ruolo del "famigerato regista", mentre a Chase un ruolo minore non esattamente specificato. Nei panni di Amy e Mike ci sono invece Madi Monroe e Marlon Kazadi.

Girato in Ontario, Zombie Town è stato diretto da Peter Lepeniotis, anche sceneggiatore assieme a Michael Samonek e Michael Schwartz.

Ecco il trailer ufficiale originale di Zombie Town: