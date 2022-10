Dampyr: il Red Carpet dell'anteprima mondiale a Lucca Comics & Games in diretta via satellite nei cinema

News Cinema

Il 28 novembre si svolgerà a Lucca Comics & Games l'attesa anteprima mondiale di Dampyr, film tratto dal fumetto Bonelli. E chi non è a Lucca potrà vedere il red carpet in diretta via satellite nei cinema.

Il 28 ottobre arriva al cinema per la gioia degli appassionati di fumetti Bonelli il primo film tratto da una serie della casa editrice. La sede della première mondiale con il cast non poteva che essere Lucca Comics & Games, ma anche chi lo vedrà al cinema potrà assistere, alle 19.45 prima della proiezione, al red carpet in diretta via satellite, proprio nel cinema in cui sta per vedere il film.

Opera prima di Riccardo Chemello, Dampyr è una co-produzione Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore, la celebre Casa editrice di fumetti col suo braccio produttivo Bonelli Entertainment, e Brandon Box. Girato interamente in lingua inglese, Dampyr è una produzione impressionante con un budget di oltre 15 milioni di dollari; questo primo film del Bonelli Cinematic Universe annovera dietro le quinte le migliori maestranze del cinema italiano: l'Hair Designer Giorgio Gregorini, Premio Oscar® per il Miglior Trucco ed acconciatura nel film Suicide Squad, la Makeup Designer Francesca Galafassi (Game of Thrones, Ben-Hur), Vladimir 'Furdo' Furdik come Fight Choreographer (Skyfall, Game of Thrones, The Witcher), Lubomir Misak come Supervising Stunt Coordinator (Game of Thrones, The Last Legion, Kingdom of Heaven) e Giovanni Casalnuovo come Costume Designer (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf). I producer sono Roberto Proia, Vincenzo Sarno, Andrea Sgaravatti.

Dampyr: la trama e il cast

Balcani, anni '90. Una guerra crudele è in corso. I soldati guidati da Kurjak hanno il compito di mantenere la postazione nel paese di Yorvolak, ma misteriosi assassini dall'aspetto non umano li massacrano. Viene chiamato in aiuto Harlan Draka, un truffatore che gira per i villaggi con il suo aiutante Yuri praticando falsi esorcismi e fingendosi un Dampyr, un cacciatore di vampiri. Harlan scoprirà di essere un vero Dampyr, in quanto figlio di un'umana, Velma, e di un Maestro della Notte, Draka. Con l'aiuto di Kurjak e di una vampira ribelle, Tesla, arriverò a scontrarsi con il Maestro della Notte Gorka.

Il film, basato sulla serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, è sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini, Mauro Uzzeo. Un cast tutto internazionale in cui Dampyr è Wade Briggs, Stuart Martin è Emil Kurjak e Frida Gustavsson è Tesla . Al loro fianco, David Morrissey come Gorka, Sebastian Croft come Yuri e Luke Roberts a interpretare Draka.