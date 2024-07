Cuckoo: nuovo trailer ufficiale del film horror con Hunter Schafer

News Cinema

Sta per uscire nelle sale americane questo stranissimo e bizzarro film di cui vi abbiamo parlato più volte nel corso degli ultimi mesi. Ecco un nuovo trailer e la trama e di Cuckoo.

Sta per debuttare nelle sale americane Cuckoo, il bizzarrissimo film horror interpretato dall'attrice e modella Hunter Schafer (nota sopratutto, fino a questo momento, per il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv Euphoria) di cui vi abbiamo spesso parlato nel corso degli ultimi mesi, dalla sua presentazione in prima mondiale alla Berlinale lo scorso febbraio in avanti.

Secondo film diretto dal regisa tedesco Tilman Singer dopo l'esordio del 2018 intitolato Luz, Cuckoo è un film che riesce al tempo stesso a inquietare e a far ridere, grazie alla voglia del suo autore di flirta con l'assurdo di stampo lynchiano (i rimandi a certe cose di Twin Peaks non sono affatto casuali) così come con l'umorismo più weird e demenziale. Può essere utile, per comprendere lo spirito del film, sapere che in una scena clou del film Singer decide di far risuonare anche le note di "Il mio prossimo amore" di Loretta Goggi.

Ancora più utile, per sapere di più su Cuckoo, leggere la trama e vedere il nuovo trailer ufficiale che trovate qui di seguito.

Gretchen è una 17enne americana che, dopo la morte della madre, ha raggiunto controvoglia il padre e la sua nuova famiglia, con cui si trasferisce sulle Alpi tedesche. Lì il padre e la sua nuova moglie devono progettare la nuova ala di un resort vacanziero. Una volta arrivati a destinazione, Gretchen e gli altri sono accolti dal proprietario del resort, il signor König, strano personaggio che mostra un curioso interesse per la sorella di Gretchen, Alma, che è sordomuta. Presto ci si accorgerà che in quella che appare una località turistica da favola si nasconde qualcosa di oscuro, e Gretchen sarà tormentata da strani rumori e visioni sanguinose fino a quando non scoprirà alcuni sconvolgenti segreti che riguardano anche la sua famiglia.