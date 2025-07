Crossed, il film post-apocalittico dal creatore di The Boys annuncia le sue star del cast

News Cinema

Garth Ennis è la mente creativa dietro i fumetti di The Boys e di Crossed e, dopo il successo del primo, sullo schermo è in arrivo anche un film con un numeroso cast.

Dall’ideatore dei fumetti di The Boys, è in arrivo un nuovo adattamento cinematografico di un’altra sua storia a fumetti. Dopo il successo della Serie TV su Prime Video che ha lanciato gli antieroi della Vought in TV, è in arrivo il film Crossed tratto dall’omonimo fumetto di Garth Ennis. E, secondo Screen Rant, il progetto in questione ha finalmente individuato il suo cast.

Crossed, dall’ideatore di The Boys arriva un nuovo adattamento cinematografico: ecco il numeroso cast

Ideata da Garth Ennis dal 2008 al 2010, Crossed racconta la storia di un gruppo di sconosciuti che fanno fronte comune per sfuggire ad una pericolosa banda di umani infetti. Ambientata in un mondo post-apocalittico, la storia segue quindi Stan e Cindy, leader di un gruppo di sconosciuti che tentano di fuggire verso nord, lontano dai luoghi colpiti e noti come Crossed. In questo universo, le persone sono state colpite da una misteriosa malattia rappresentata da una croce sulla fronte, dando il via libera ai loro impulsi peggiori. Una sorta di “zombie umani con il loro intelletto, ma con istinti omicidi”, descrive The Hollywood Reporter.

I ruoli principali di Stan e Cindy sono stati ufficialmente affidati a Devin Druid e Ash Santos, entrambi già apparsi rispettivamente in Tredici e American Horror Story. E ancora, secondo The Hollywood Reporter, il ruolo del villain Horsecock, leader degli infetti, è stato assegnato a Owen Harn (Cobra Kai). A rendere questo cast estremamente accattivante è il fatto che a comporlo siano tutte star emergenti. L’elenco include anche Ethan Jones Romero (Law & Order) nel ruolo di Thomas, Kyla Hee (Psychosis) nel ruolo di Kelly, Chido Nwokocha (Top Gun: Maverick) nel ruolo di Kitrick, Spenser Granese (Dope Thief) come Brett, Bob Morley (The 100) come Randall, Ana Mulvoy Ten (American Crime) come Sheena, Steven Hack (Little Death) nel ruolo di ‘Geoff e Lorenzo Ross che interpreta Patrick. A concludere il cast ci pensano Fedor Steer nel ruolo di Face, Kelvin Adekunle nel ruolo di Stump, Angie Campbell nel ruolo di Amy e Peter Falls in quello di Joel.

Secondo quanto emerso finora, il progetto avrebbe già concluso le riprese a Los Angeles e sarebbe attualmente in fase di post-produzione. Per Ennis, quindi, si tratta di un nuovo adattamento delle sue opere su carta dopo il successo di The Boys. Il fumettista ha lavorato ad altre storie come Preacher, Dangerous Habits e anche The Punisher dei Marvel Comics ma, nel caso del nuovo adattamento cinematografico, è stato coinvolto anche come sceneggiatore ispirandosi ai dieci numeri originali da lui pubblicati. La regia, invece, è di Rob Jabbaz. Il produttore Carl Choi di Six Studios ha affermato: “I fan di Crossed hanno fatto congetture sul nostro cast per un po' di tempo e, nello spirito di aiutare tutti i fan di Crossed a sopravvivere all'imminente apocalisse, siamo lieti di rivelare il nostro cast eccezionale che sta dando vita sullo schermo all'avvincente e horror serie a fumetti di Garth”.