Crispin Glover incontra Kafka: il trailer di Mr. K

Federico Gironi

A un anno dalla prima mondiale al Toronto Internation Film Festival, sta per debuttare nelle sale americane questo film diretto dalla norvegese Tallulah H. Schwab che ci ha molto incuriosito. Ecco trailer e trama di Mr. K.

Crispin Glover incontra Kafka: il trailer di Mr. K

Tenderei a pensare che si possa essere tutti d'accordo che "kafkiano" (assieme a "owelliano") è l'aggettivo che più spesso di tanti altri viene usato a sproposito, pavolovianamente, in maniera decisamente appossimativa quando non addirittura decisamente imprecisa. Ora, però: a giudicare dal trailer che ho visto, e che potete vedere anche voi qui di seguito, il film che - non casualmente - si intitola Mr. K e che è stato presentato in prima mondiale a Toronto lo scorso anno, prima di fare il giro del mondo dei festival e ora prepararsi a uscire nelle sale americane, potrebbe meritarselo pienamente, quell'aggettivo.
Opera seconda della norvegese Tallulah Hazekamp Schwab, qui regista e sceneggiatrice, Mr. K racconta la storia di un mago che sta affrontando un periodo decisamente sfortunato, e che nel corso delle sue peregrinazioni tra un'esibizione precaria e un'altra si trova costretto a trascorrere la notte in un hotel isolato e un po' fatiscente. Al mattino, il nostro Mr. K si accorgerà che è impossibile trovare l'uscita da quell'hotel (un po' come nella Hotel California degli Eagles: "You can check out any time you like, but you can never leave"), e che tantissimi altri ospiti vivono oramai lì in pianta stabile. A rendere le cose ancora peggiori, il fatto che il mago si accorgerà presto che la struttura sta impercettibilmente ma inesorabilmente rimpicciolendo, giorno dopo giorno.
La trama è intrigante, le immagini mostrano uno stile visivo che pare fare riferimento a Charlie Kaufman, Tim Burton e Jean-Pierre Jeunet (per non parlare dei Coen di Barton Fink), ma a rendere tutto ancora più interessante è il fatto che nel ruolo di Mr. K c'è Crispin Glover, che non è solo il papà di Marty McFly di Ritorno al Futuro, ma anche e soprattutto uno degli attori più irregolari, eccentrici e sulfurei della sua generazione.
Quindi, eccolo in azione nel trailer di Mr. K:

