Crater, Disney+ presenta il trailer del film dai produttori di Stranger Things

Una nuova avventura fantascientifica attende i giovani protagonisti di Crater, film in arrivo su Disney+ dai produttori di Stranger Things.

Cosa c’è nel cratere? È questa la domanda che spinge un gruppo di ragazzini a lasciare le comodità del bunker per avventurarsi sotto il cielo stellato. Crater è il nuovo film fantascientifico realizzato dai produttori di Stranger Things e in arrivo a maggio 2023 in esclusiva su Disney+. Il protagonista, Caleb Channing, vive su una colonia mineraria lunare, per cui non conosce com’è la vita sulla Terra. La curiosità lo spinge ad indagare su un misterioso cratere e, determinato a scoprire di più, coinvolge un gruppo di ragazzini nella sua ricerca ed insieme partono all’avventura.



Crater, l’avventura fantascientifica dai produttori di Stranger Things

Il protagonista di Crater, Caleb, ha perso suo padre e verrà presto trasferito su un idilliaco pianeta lontano per poter cominciare un nuovo capitolo della sua vita lontano da tristezza e dolore. Ma, prima di andar via, decide di realizzare uno dei desideri di suo padre: scoprire cosa c’è nel Cratere. Supportato dai suoi amici Dylan, Broeny e Marcus insieme all’ultima arrivata dalla Terra Addison, i ragazzini si impossessano di un rover e violano il lockdown, immettendosi in strada e vivendo un viaggio ricco di emozioni ed avventure. Lontani dalla supervisione adulta e dalle regole imposte dalla colonia, i cinque ragazzini cercheranno di divertirsi come mai fatto prima, sopravvivere ad una pioggia di meteoriti e arrivare al misterioso cratere per scoprire la sua storia e qual è la verità. Perché il padre di Caleb era così interessato all’argomento?

A rendere il film fantascientifico di formazione più interessante è il cast scelto. Caleb, il protagonista, è interpretato da Isaiah Russell-Bailey, mentre i suoi amici Dylan, Borney e Marcus hanno rispettivamente le fattezze di Billy Barratt, Orson Hong e Thomas Boyce. Addison, la nuova arrivata dalla Terra, invece è interpretata da Mckenna Grace, probabilmente la più nota del giovane cast poiché ha già recitato in altri film di successo come Tonya, Ready Player One, Captain Marvel, Annabelle 3 e Ghostbusters: Legacy. Diretto da Kyle Patrick Alvarez, la nuova avventura fantascientifica arriva in esclusiva su Disney+ il 12 maggio 2023. Prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen, la sceneggiatura del film è ad opera di John Griffin.