Constantine 2, Keanu Reeves conferma che il sequel è a un passo dal ciak: "Muoio dalla voglia di tornare"

News Cinema

Keanu Reeves rompe il silenzio sull'attesissimo sequel di Constantine. L'attore non vede l'ora di cominciare a girare il secondo capitolo del thriller del 2005 (ispirato ai fumetti horror DC Comics e Vertigos), ma a che punto è la produzione?

Nel 2005, Constantine compirà ben vent'anni e, da altrettanti, i fan del thriller con Keanu Reeves aspettano trepidanti un sequel. La buona notizia è che John Constantine sta per tornare con un secondo film diretto da Francis Lawrence e scritto da Akiva Goldsman. Reeves, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha confermato il proprio entusiasmo all'idea di vestire nuovamente i panni dell'investigatore dell'occulto della DC.

Il thriller soprannaturale del 2005 si ispira alla serie di fumetti horror intitolata Hellblazer, pubblicata da DC Comic e Vertigos dal 1988 al 2013. John Constantine è un cacciatore di demoni che, dopo un tentativo di suicidio in gioventù, è destinato all'inferno, ma sta facendo il possibile per guadagnarsi la redenzione. A fronte di un budget di 100 milioni di dollari, il film portò a casa 230.890.000 milioni.

Il sequel è stato annunciato a febbraio 2023, ma gli scioperi degli sceneggiatori hanno rallentato i lavori. Francis Lawrence ha assicurato che c'è qualcosa di "davvero fantastico" in lavorazione, ribadendo che Constantine 2 è sempre più vicino alla produzione. Reeves, nell'intervista sopracitata, ha aggiunto che tornare a collaborare con il regista e con Akiva Goldsman è fantastico.

È semplicemente divertente essere nella stessa stanza e parlare di Constantine. Sì, abbiamo un sacco di idee, Akiva e Francis sono pieni di spunti e immaginazione. Sto morendo dalla voglia di interpretare di nuovo John Constantine. Siamo sicuramente arrivati ad un punto in cui ci sentiamo degni di poter realizzare il prossimo capitolo tenendo fede al film originale.

Constantine 2: il sequel seguirà i fumetti?

Keanu Reeves non abbia mai celato il proprio interesse a riprendere il ruolo di John Constantine e, se tutto andrà come previsto, il primo ciak potrebbe non essere lontano. Lawrence e il suo team hanno finalmente messo a punto la storia, esaminando i nuovi fumetti che sono stati pubblicati dal debutto del film originale. La trama di Constantine 2 seguirà le linee guida tracciate dalla DC?

Il regista ha precisato che i fumetti, nel realizzare la sceneggiatura, sono stati esaminati con cura. Ha tuttavia aggiunto che gran parte della storia è frutto della creatività del team.

Dirò che probabilmente ci sono granelli di cose che stiamo tirando fuori ma, in verità, la maggior parte proviene solo da noi tre. Sai, amando il personaggio, amando il suo mondo, avendolo in mente per 20 anni e, semplicemente, elaborando idee, storie e personaggi che amiamo.

In attesa di notizie sull'inizio delle riprese, il cast e la data di uscita di Constantine 2, ricordiamo che, nel film originale, recitavano Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Jesse Ramirez e Michelle Monaghan.