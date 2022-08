Conor McGregor debutta al cinema con Jake Gyllenhaal ne Il duro del Road House

News Cinema

Nel remake de Il duro del Road House, confermato ieri con la regia di Doug Liman e con Jake Gyllenhaal protagonista, ci sarò anche il campione di arti marziali miste Conor McGregor, al suo debutto.

È un'aggiunta davvero interessante quella del cast dell'appena confermato remake de Il duro del Road House per Amazon Studios: come molti colleghi sportivi prima di lui, lo scozzese Conor McGregor, campione di arti marziali miste e pugile, farà il suo debutto nel film di Doug Liman accanto a Jake Gyllenhaal.

Conor McGregor in Road House

Il debutto di Conor McGregor nel cinema, dopo che nello sport si è tolto tutte le soddisfazioni possibili, era solo questione di tempo. Il campione aveva già espresso interesse per la recitazione, dichiarando che avrebbe però aspettato il giusto progetto, che ha evidentemente trovato nella nuova versione del film con Patrick Swayze del 1989 diretta da Doug Liman. Nel remake de Il duro del Road House, McGregor sarà l'antagonista (un vecchio rivale sul ring?) del personaggio di Jake Gyllenhaal, che nel film è proprio un ex campione di arti marziali miste diventato buttafuori. A questo punto sarà interessante assistere al debutto cinematografico di McGregor, che può finalmente togliersi anche questo sfizio, visto che non ha bisogno di lavorare, dal momento che possiede un patrimonio di 180 milioni di dollari...

Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal confermato ufficialmente nel remake di Doug Liman per Amazon Studios Leggi anche

(foto di Conan McGregor di Andius Petrucenia, Wikimedia Commoms, 2015)