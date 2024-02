Connected, il documentario sull'IA in streaming su Prime Video e Apple TV+

News Cinema

S'intitola Connected il documentario di Simona Calo, dal 23 febbraio in streaming su Prime Video e Apple TV+. Come cambierà la nostra vita con l'Intelligenza Artificiale? Ci attende un'utopia o una distopia?

L'Intelligenza Artificiale ha cominciato il suo viaggio nel ridefinire la nostra essenza? Ci attende un'utopia o una distopia? Questi sono i temi che tratta Connected, il documentario diretto da Simona Clo e prodotto da Luca Monaco, Global Head of Creative Production della multinazionale di consulenza BIP, che con questo lavoro entra nel settore dell'audiovisivo. Il film sarà distribuito da Direct To Digital su Prime Video e Apple TV in streaming, in settantaquattro paesi nel mondo, a partire dal 23 febbraio.





Connected, un film sul rapporto tra tecnologia e umanità

Il documentario Connected, dopo una presentazione a Milano presso il cinema Anteo il 22 febbraio in una serata ufficiale, sarà su Prime Video e Apple Tv dal 23 febbraio 2024. La sua struttura è particolare, perché alterna le classiche interviste (a manager, accademici, artisti, medici e politici) con una storia di fiction, dove si segue un musicista in crisi professionale, incerto di fronte a ciò che l'AI, l'Artificial Intelligence, potrà dargli: sarà per lui un passo avanti creativo o lo renderà del tutto inutile?

Connected non vuole essere manicheo, cercando di coprire ogni aspetto della questione, con l'idea di non lasciare indietro chi non ha accesso alla tecnologia e risulterà quindi più vulnerabile alla rivoluzione in atto. Il divario generazionale potrebbe pesare sempre di più, in un'epoca in cui la tecnologia è diventata parte integrante delle nostre vite, sotto tutti gli aspetti, nel privato, nella professione e nel sociale, come non era mai accaduto prima nella storia dell'essere umano. Non si tratta più di appoggiarsi alla tecnologia, ma di gestire la sua pervasività. Le conseguenze negative dell'IA dovranno essere affrontate dal punto di vista etico. La missione che si è posta BIP guarda al futuro. Citando il pressbook: "Piuttosto che soccombere a fantasie apocalittiche, il nostro sforzo collettivo dovrebbe essere orientato verso problemi concreti. I discorsi pubblici, i dibatti politici e l’azione istituzionale dovrebbero indirizzare la tecnologia e l’IA verso la creazione di un mondo sostenibile e inclusivo."