Compulsion: ecco il trailer del thriller erotico firmato da Neil Marshall

Nuova collaborazione tra il Neil Marshall di Dog Soldiers e The Descent e la sua "musa" Charlotte Kirk. Ecco trailer e trama del thriller erotico Compulsion.

Era l'alba degli anni Duemila, e tra noialtri appassionati di cinema di genere il nome di Neil Marshall, regista inglese classe 1970, era portato in grande considerazione. Nel 2002 Marshall aveva esordito con un notevolissimo film di lupi mannari intitolato Dog Soldiers, e tre anni dopo era tornato alla carica col il terrificante e adrenalinico The Descent - Discesa nelle tenebre, capace perfino di conquistare gli schermi del Festival di Venezia. Andava benissimo anche il successivo Doomsday, post-apocalittico che omaggiava il Miller di Mad Max, il Carpenter di 1997 - Fuga da New York e tanti altri ancora, ma da lì in avanti Marshall non più stato altrettanto incisivo al cinema, distratto forse dai soldi facili guadagnati con la regia di serie come Il trono di spade o Black Sails.
Fatto sta che, con l'eccezione del dignitoso Hellboy con David Harbour, di film di Marshall al cinema in Italia non ne vediamo da tempo; e fatto sta che da quando ha conosciuto l'attrice inglese Charlotte Kirk, diventata sua compagna di vita, Marshall scrive e produce con lei film che poi dirige che non stanno esattamente passando alla storia del cinema: parliamo di titoli come The Reckoning, The Lair e Duchess, cui ora si sta per aggiungere il nuovo Compulsion.
Descritto come un thriller erotico, Compulsion vede ovviamente protagonista la Kirk assieme a Anna-Maria Sieklucka e Zach McGowan; girato e ambientato sull'isola di Malta, racconta la storia di una giovane donna che decide di passare qualche giorno nella villa del suo patrigno, e che lì si ritrova sedotta da una coppia di truffatori, finendo coinvolta in un omicidio che è costretta a cercare di insabbiare, perlomeno fino a quando un detective locale inizierà a indagare scatenando reazioni e facendo emergere oscuri segreti.
Qui di seguito, il trailer di Compulsion.

Compulsion: il trailer del film

