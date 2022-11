Coming Soon Service: conclusa tra il plauso degli addetti ai lavori l’attività alla 17ª Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Sono terminati con un ottimo riscontro i dieci intensi giorni per Coming Soon Service che Festa del Cinema di Roma, con i propri servizi, ha dato supporto alle produzioni, distribuzioni e uffici stampa che operano nel mondo del cinema e dello streaming.

I numeri parlano chiaro: una media di 400 presenze quotidiane, 2 feste con 300 invitati l’una, 1 punto di ristoro sempre operativo che è stato capace di fornire circa 10 mila consumazioni gratuite tra caffè, gelati, bottigliette d’acqua e bevande varie.

Lo Spazio Coming Soon, allestito in piazza Apollodoro, a pochi passi dall’Auditorium Parco della Musica, è stato un essenziale punto di riferimento per produttori, distributori e uffici stampa che operano nel settore della promozione di film e serie. Al termine dei dieci giorni dell'edizione 2022 della Festa del Cinema di Roma, sono state quasi 5 mila le presenze totali.

Dopo l’impegno alla Mostra del Cinema di Venezia, il team di Coming Soon Service si è nuovamente adoperato per dare vita a un’area di 600 mq in cui hanno trovato spazio 5 padiglioni, un truck con camerini e sale trucco, un chiosco bar, sedie, divani, tavolini con disposizioni costantemente intercambiabili a seconda delle esigenze dei clienti.

Capace di sostenere più eventi contemporaneamente, mantenendo la tranquillità e il silenzio degli ambienti, lo Spazio Coming Soon è stato il luogo di set televisivi per i junket, conferenze stampa, round table e photocall. Qui hanno trovato casa tutti i giorni le attività stampa che hanno visto protagonisti personalità come Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérenice Bejo, Nanni Moretti, Francesca Archibugi, Toni Servillo, Ficarra e Picone, Roberto Andò, Edoardo Leo, Marco Giallini, Giovanna Mezzogiorno, Lillo, Stefano Fresi, Caterina Shula, Matteo Rovere, Stephen Frears, Michel Hazanavicious, Alex Infascelli e Claudio Santamaria, tanto per citarne alcuni.

Per le delegazioni che lo hanno richiesto, grazie a un servizio di catering dedicato, sono stati allestiti pranzi privati e veloci coffee break. Un grande riscontro hanno avuto anche gli appuntamenti serali con i party privati per festeggiare la serie Romulus II (produzione Groenlandia) e il film horror italiano Piove (produzione Propaganda Italia). Gli stessi giornalisti in transito per le attività stampa sono stati graditi ospiti dello spazio, dove hanno potuto lavorare in tranquillità approfittando della connessione Wi-Fi e dell’area ristoro.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la partnership con l’agenzia di pubbliche relazioni Golin e gli sponsor che hanno creduto nel progetto. Per lo Spazio Coming Soon alla Festa del Cinema di Roma sono stati presenti i brand Magnum, Grom, Cornetto, Acqua Orsini, Peroni Nastro Azzurro, The Organics by Red Bull e Caffè Colorado.

Coming Soon prosegue così il proprio lavoro al servizio del mondo della produzione e distribuzione audiovisiva.