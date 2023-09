Coming Soon Service a Venezia: prosegue l'attività alla Villa il Nidiolo con l'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti

News Cinema

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

È il terzo giorno per la Mostra, e i social sono ormai un vociare collettivo intorno alle immagini del red carpet e sui film presentati. Giornalisti, critici e non che hanno l'accredito e seguono le proiezioni danno voce ai loro pensieri senza sosta. Comandante di Edorado De Angelis, El Conde di Pablo Larraín e Ferrari di Michael Mann sono i titoli più chiacchierati di questi primi giorni della 80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.

Proseguono anche le attività di Coming Soon Service nel suo quartier generale alla Villa il Nidiolo. Qui, alle spalle del Palazzo del Cinema, l'edificio su tre piani e l'ampio giardino offrono esclusività e riservatezza agli addetti ai lavori. L'allestimento di Coming Soon Service è un punto di ritrovo agli accreditati, per lavoro o per una pausa, ma principalmente la sede scelta da molte case di produzione e distribuzione che in questi frenetici giorni al Lido devono presentare i propri film alla stampa.

Felicità: Coming Soon Service allestisce il press junket del film di Micaela Ramazzotti

Dopo aver ospitato nel giorno di apertura la conferenza e le interviste di Comandante con Pierfrancesco Favino, oggi è la giornata di Felicità che segna l'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti. Il film racconta la storia di una famiglia disfunzionale, composta da genitori egoisti e manipolatori che privano i propri figli di ogni possibile speranza di libertà futura. Oltre alla stessa Ramazzotti, nel cast del film troviamo Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Attori e regista incontrano la stampa proprio negli spazi di Coming Soon Service. Selezionato dal festival per la sezione Orizzonti Extra, Felicità è prodotto da Lotus Production, una Società Leone Film Group, con Rai Cinema e uscirà nelle sale dal 21 settembre distribuito da 01 Distribution.



Felicità: Il Trailer Ufficiale del primo Film da regista di Micaela Ramazzotti - HD

L'organizzazione alla Villa Il Nidiolo, però, è tale da riuscire a gestire più eventi contemporaneamente garantendo la giusta riservatezza alle diverse delegazioni. Anche le attività stampa di Una sterminata domenica (Orizzonti) di Alain Parroni con Enrico Bassetti, Zackari Delmas, Federica Valentini e Lars Rudolph, sono gestite da Coming Soon Service. Il regista e gli interpreti sono chiamati a raccontare il film ai giornalisti, un titolo prodotto e distribuito da Fandango che uscirà in sala il 14 settembre. E non è tutto. Saverio Costanzo e l'attrice Rebecca Antonaci sono anch'essi presenti alla Villa per promuovere Finalmente l'alba. Il film scritto e diretto da Costanzo concorre per il Leone d'Oro e vanta nel cast nomi di rilievo internazionale come Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery.

Intanto ha avuto luogo anche il primo party serale richiesto da Aurora Films per festeggiare il titolo City of Wind, un importante film indipendente nato da una coproduzione internazionale tra Francia, Mongolia, Portogallo, Olanda, Germania e Qatar. Oltre all'allestimento e all'organizzazione, sono fondamentali anche i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi: Peroni con i brand Nastro Azzurro e Nastro Azzurro Capri, Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food Italia, Craft & Co, Recreate, Gipsy Inside e Golin.



Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotti. Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore.