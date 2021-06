Comedians, ridere è una cosa seria: video intervista a Christian De Sica, Ale & Franz e Natalino Balasso

News Cinema

Nelle sale c'è un interessante film di Gabriele Salvatores, Commedians, variazione sul tema della comicità, una cosa seria o una risata per distrarsi dalla realtà. Ne parliamo con i protagonisti, Natalino Balasso, Christian De Sica, Ale & Franz e Giulio Pranno.

In Comedians, film di Gabriele Salvatores appena uscito al cinema, si racconta (anche) la disfida fra due maestri della comicità: fra chi ha scelto risata facile e commerciale, con l'intento di distrarre il pubblico e dare in pasto quello che si aspettano, e dall'altra chi invece vuole farli uscire dalla comfort zone e ritiene la risata una cosa seria, spiazzante, fino a spingersi a ritenerla rivoluzionaria. I due maestri in questione sono Christian De Sica e Natalino Balasso, e non crediamo sia necessario spiegare chi interpreti quale personaggio.

Insieme a loro ci sono un gruppo di persone che partecipano a un corso per cambiare vita, inseguire il sogno di diventare comici, ma soprattutto di lasciare lavori che non li soddisfano. Ecco le nostre interviste video per Comedians a Christian De Sica e Natalino Balasso, per dare poi spazio agli "apprendisti" Giulio Pranno ed Ale & Franz.

Comedians: Intervista Esclusiva a Christian De Sica e Natalino Balasso - HD