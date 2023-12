Come può uno scoglio: Pio e Amedeo raccontano la loro nuova commedia

News Cinema

La situazione della comicità al cinema in Italia e un'anticipazione sul loro nuovo film, Come può uno scoglio. Abbiamo incontrato i comici Pio e Amedeo a Sorrento in occasione delle Giornate professionali di cinema.

Il nord e il sud, la comicità televisiva e quella sul grande schermo. Pio e Amedeo si sono mossi in territori conosciuti e non fermandosi di fronte ai tabù del politicamente corretto nella comicità di questi anni. Il loro esordio al cinema, almeno come protagonisti assoluti, con Belli ciao, è stato uno dei rari casi di successo per una commedia italiana in un periodo ancora condizionato dagli strascichi della pandemia. Ora tornano, sempre diretti da Gennaro Nunziante, regista dei primi film con Checco Zalone, con Come può uno scoglio, in arrivo il 28 dicembre nelle sale distribuito da Vision.

Il film racconta la storia di Pio (Pio D'Antini), dalla vita agiata a Treviso che si sta candidando a sindaco, che incrocia i suoi destini con un autista improvisato, Amedeo (Amedeo Grieco), che irromperà come un tornado. Ma ci facciamo anticipare qualcosa del film, parlando anche della situazione della nostra commedia in quesi ultimi anni, direttamente da Pio e Amedeo.

Ecco la nostra intervista, realizzata a Sorrento durante le Giornate professionali di cinema.