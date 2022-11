News Cinema

Come per disincanto: nuovo trailer e nuova data per l'atteso sequel con Amy Adams e Patrick Dempsey

Come per disincanto e vissero infelici e scontenti, l'atteso sequel di Come d'incanto, arriverà in esclusiva su Disney+ il 18 novembre, con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Ecco intanto il nuovo trailer ufficiale in italiano del film