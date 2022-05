Come d'incanto 2, la prima immagine con Amy Adams!

News Cinema

Come d'incanto 2, il sequel ancora interpretato da Amy Adams e prossimamente su Disney+, si mostra con una prima immagine ufficiale. Giselle è in compagnia del personaggio interpretato da Maya Rudolph...

Negli States sarà disponibile il 24 novembre su Disney+, ma immaginiamo che nello stesso periodo vedremo anche in Italia Come d'incanto 2: nell'attesa la Disney ha pubblicato una prima immagine ufficiale di questo sequel firmato da Adam Shankman e ancora una volta interpretato da Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel. In questa prima foto tuttavia la Giselle di Amy non è in compagnia di un membro del vecchio cast, ma ha di fronte la villain della situazione, portata sullo schermo da Maya Rudolph! Leggi anche Hocus Pocus 2: Doug Jones alias William "Billy" Butcherson annuncia la fine delle riprese con un selfie

Come d'incanto 2, la trama del sequel con Amy Adams e Maya Rudolph