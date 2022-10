Claudia Gerini: "Il ragazzo e la tigre è un viaggio che mi ha nutrito"

News Cinema

Claudia Gerini e il regista Brando Quilici ci hanno raccontato l'esperienza sul film Il ragazzo e la tigre, interpretato anche dal piccolo Sunny Pawar, presente con loro ad Alice nella Città, alla Festa di Roma. Ecco la nostra video intervista.

Ad Alice nella Città, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, abbiamo avuto modo di incontrare Claudia Gerini e Brando Quilici, rispettivamente interprete e regista di Il ragazzo e la tigre, un piccolo epico film di avventura, che ha come protagonista il giovane Sunny Pawar. Abbiamo incontrato i tre nell'intervista video che vi proponiamo, dove abbiamo approfondito alcuni elementi che ci hanno colpito durante la visione. Uno era per esempio il sostegno che i personaggi incontrati mostrano al piccolo Balmani nel suo lungo viaggio, in fuga da un orfanotrofio in Nepal in compagnia di una tigrotta, deciso a far avverare una leggenda. Valori e sentimenti di popoli stanziali e nomadi, immagini che rimangono. Abbiamo poi domandato a Claudia Gerini, interprete nel film della responsabile dell'orfanotrofio alla ricerca di Balmani, cosa abbia significato per lei questo viaggio fisico ed emotivo in realtà che sono lontane ma che possono aprire la mente.

Il ragazzo e la tigre è già nelle sale italiane.



Il piccolo Balmani (Sunny Pawar), nove anni, scappa dall’orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero. Il bambino riesce a salvarlo e decide di portarlo con sé al famoso monastero Taktsang, noto come Tana della Tigre, luogo da favola di cui gli parlava sempre la mamma. Lì il cucciolo sarà al sicuro grazie alla protezione dei monaci buddhisti himalayani. Inizia così un viaggio avventuroso e complicato in cui i due scopriranno le meraviglie della vita, ma anche i pericoli che essa nasconde. Un’impresa ardua che Balmani riuscirà a portare avanti con l’aiuto di Hannah (Claudia Gerini), direttrice dell’orfanotrofio, che non si arrende di fronte alla scomparsa del bambino. Tra scenari mozzafiato nasce l’amicizia tra il cucciolo di uomo e quello di tigre. Una storia di amore e fratellanza che attraverso la battaglia di Balmani ricorda l’importanza di difendere la Terra e i suoi abitanti dalle barbarie dell’uomo.