Cip & Ciop Agenti Speciali: l'assurdo trailer del nuovo film per Disney+

Il film ibrido tra animazione e riprese dal vero Cip & Ciop Agenti Speciali, da maggio su Disney+, non è il revival che ci si aspetta: è una follia con diversi cammei celebri... Ecco il trailer!

Non era una novità che ci attendesse in primavera in streaming su Disney+ il revival di Cip & Ciop Agenti Speciali, sotto forma di lungometraggio in tecnica mista: ci sorprende però che il film Chip 'n' Dale Rescue Rangers, presentato da poco con un trailer, in previsione di una pubblicazione negli Usa sul servizio dal 20 maggio, sia una sorta di provocazione / satira metacinematografica. Con l'eco di Chi ha incastrato Roger Rabbit!



Cip & Ciop Agenti Speciali, un ritorno autoironico

"Non è un reboot, è un ritorno", sentenzia lo slogan che accompagna Cip & Ciop Agenti Speciali, il film di Akiva Schaffer, da anni complice del comico Andy Samberg, che nella versione originale di questo film doppia Ciop (di Cip si occupa invece il John Mulaney del Saturday Night Live). La storia segue Cip e Ciop che vivono appunto all'ombra della gloria della serie animata Cip & Ciop Agenti Speciali (1989-1990). Per la precisione, Cip e gli altri amici della gang sono rimasti in 2D, rassegnati al tramonto della fama, tanto che Cip è diventato agente delle assicurazioni. Ciop invece si è "rifatto" in CGI, per stare al passo coi tempi, nel lucrativo mercato della nostalgia. Quando un membro del vecchio cast viene rapito, Cip & Ciop per ritrovarlo dovranno di nuovo fare squadra nel pazzo mondo dello spettacolo nella Los Angeles di oggi.

Da quel che si deduce dal trailer, il film è una commedia autoironica e metalinguistica sullo show business e persino sulle tecniche di animazione, anche se - a onor del vero - il "2D" sembra più un 3D renderizzato col cel shading per simularlo (in parole povere Cip non sembra animato davvero a mano libera). Pazienza: confessiamo che i cammei di Roger Rabbit e Zio Paperone ci hanno spiazzato, forse più della satira generale non proprio inedita, che in fondo si respira persino nell'ultimo Space Jam - New Legends... Se non altro in questo caso qualcuno si è davvero seduto a pensare al modo migliore di riproporre qualcosa. Nel cast originale ci sono anche Will Arnett, Seth Rogen, J.K. Simmons, Eric Bana, Keegan Michael Key, Chris Parnell, Dennis Haysbert. Leggi anche Cip & Ciop ritornano in una serie retrò su Disney+, ecco una parte della sigla!