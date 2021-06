Cip & Ciop ritornano in una serie retrò su Disney+, ecco una parte della sigla!

News Serie TV

Il ritorno di Cip & Ciop in una serie animata su Disney+ vede i due personaggi agire senza dialoghi, in un dichiarato omaggio ai loro esordi nella Golden Age dell'animazione americana.

Mentre aspettiamo il ritorno di Cip & Ciop Agenti Speciali con un loro film ibrido tra animazione e riprese dal vero in esclusiva su Disney+, proprio la piattaforma presenta oggi un assaggio del diverso Chip ’n’ Dale: Park Life, una classica serie cartoon 2D in partenza a fine luglio: in questo teaser, estratto in realtà della sigla, si può apprezzare l'approccio vecchio stile che si rifà direttamente alla nascita dei personaggi nella Golden Age dell'animazione americana. Cip & Ciop infatti nella serie non parleranno, ma vivranno avventure fisiche e slapstick in compagnia di comprimari nuovi e illustri, tra cui Pluto e Paperino, la loro nemesi per eccellenza suggerita in una breve inquadratura da due inequivocabili zampe palmate. Gag visive e sonore furono infatti il pane (anzi, le noci) di Cip & Ciop sin dalla loro prima apparizione nel 1943 nel corto Private Pluto, dove facevano impazzire Pluto cane soldato con le loro malefatte in una caserma. Furono necessari tre-quattro anni prima che il regista Jack Hannah non realizzasse che i due funzionavano al meglio con Donald Duck, che incontrarono per la prima volta (con violenza) in Chip an' Dale del 1947.

La serie tv storica Cip & Ciop Agenti Speciali andò invece in onda tra il 1989 e il 1990, per tre stagioni e 65 episodi: di recente sono apparsi in una puntata delle nuove DuckTales. Chip ’n’ Dale: Park Life è realizzato dalla francese Xilam, già dietro a Maledetti Scarafaggi e diversi riletture moderne di Lucky Luke.