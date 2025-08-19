Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì

News Cinema

Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi sono i protagonisti di questa commedia che arriverà al cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution. Ecco trailer e trama di Cinque Secondi.

Ultimo grande erede della gloriosa tradizione della commedia all'italiana, Paolo Virzì torna al cinema dopo Un'altro ferragosto con un nuovo film che si intitola Cinque Secondi e che vedremo in sala dal prossimo 30 ottobre con Vision Distribution.

Scritto dallo stesso Virzì assieme allo storico collaboratore Francesco Bruni e al fratello Carlo, Cinque secondi vede protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi. Questa la sua trama ufficiale:

Chi è quel tipo dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un’alleanza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…

Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production e Indiana Production, in associazione con Vision Distribution e Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky e Playtime. I produttori del film sono Marco Belardi (per Greenboo Production), Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Marco Cohen Daniel Campos Pavoncelli, Alessandro Mascheroni (per Indiana Production), Ester Ligori (per Motorino Amaranto).

Ecco il trailer e poster ufficiali del film:

