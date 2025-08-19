TGCom24
Home | Cinema | News | Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì
Schede di riferimento
Cinque Secondi
Anno: 2025
Cinque Secondi
Paolo Virzì
Paolo Virzì
News Cinema

Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì

Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi sono i protagonisti di questa commedia che arriverà al cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution. Ecco trailer e trama di Cinque Secondi.

Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì

Ultimo grande erede della gloriosa tradizione della commedia all'italiana, Paolo Virzì torna al cinema dopo Un'altro ferragosto con un nuovo film che si intitola Cinque Secondi e che vedremo in sala dal prossimo 30 ottobre con Vision Distribution.
Scritto dallo stesso Virzì assieme allo storico collaboratore Francesco Bruni e al fratello Carlo, Cinque secondi vede protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi. Questa la sua trama ufficiale:

Chi è quel tipo dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un’alleanza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…

Cinque secondi è prodotto da Greenboo Production e Indiana Production, in associazione con Vision Distribution e Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky e Playtime. I produttori del film sono Marco Belardi (per Greenboo Production), Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Marco Cohen Daniel Campos Pavoncelli, Alessandro Mascheroni (per Indiana Production), Ester Ligori (per Motorino Amaranto).
Ecco il trailer e poster ufficiali del film:

Cinque secondi: il trailer del film


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Cinque Secondi
Anno: 2025
Cinque Secondi
Paolo Virzì
Paolo Virzì
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
news Cinema Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
L'incanto: svelato il poster del film di Tomaso Pessina che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
news Cinema L'incanto: svelato il poster del film di Tomaso Pessina che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"
news Cinema Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"
Bella Ramsey vorrebbe interpretare un noto eroe Marvel
news Cinema Bella Ramsey vorrebbe interpretare un noto eroe Marvel
Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"
news Cinema Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"
Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"
news Cinema Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"
Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal protagonisti di una nuova commedia
news Cinema Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal protagonisti di una nuova commedia
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Divorzio all'italiana
Restiamo Amici
I miserabili
Puoi baciare lo sposo
Amore sul Danubio - Una Canzone d'Amore
Una Giusta Causa
Matrimonio alle Bahamas
Terapia di coppia per amanti
Next!
Vulcano Los Angeles 1997
John Wick 3
L'indiana bianca
Film stasera in TV