Cinema in Festa, eccellenti risultati per i giorni a prezzo scontato in sala!

News Cinema

Stando ai dati Cinetel, l'iniziativa Cinema in Festa ha pagato: il biglietto ridotto a 3.50 euro da domenica a giovedì scorso ha fatto registrare presenze di gran lunga superiori alla media del periodo e degli ultimi tempi. Ecco i numeri.

La Cinetel ha reso noti i dati riguardanti il primo appuntamento con l'iniziativa Cinema in Festa, che si terrà da qui a diversi anni, per due volte l'anno, a giugno e settembre: il biglietto scontato da domenica a giovedì (dal 18 al 22 settembre), a soli 3.50 euro, ha fatto registrare 1.135.893 presenze in sala, aumentando del 317% (!!!) l'affluenza rispetto agli stessi giorni della settimana precedente (272.405). Rispetto poi allo stesso periodo del 2021, l'aumento registrato è del 123%: si parlava di 509.637 presenze. Il successo della campagna conferma l'efficacia dell'idea e del suo obiettivo: ricordare agli spettatori italiani il piacere di andare al cinema e l'insostuibilità di quest'esperienza.