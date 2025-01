Christopher Walken e la tecnologia questa sconosciuta: "Non ho il cellulare e non ho mai mandato una email"

News Cinema

Intervistato a proposito della serie tv Scissione, Christopher Walken ha rivendicato la sua appartenenza all'epoca analogica e ha ammesso con orgoglio di non aver mai posseduto un telefono cellulare.

Ci sono persone che proprio non sopportano la tecnologia e che non si arrendono davanti a Internet e alla posta elettronica e continuano rifiutarsi di comprare un cellulare. Fra questi c'è Christopher Walken, che durante un'intervista al Wall Street Journal ha ribadito che il suo rapporto con smartphone, computer, Internet e via dicendo è praticamente inesistente. L'attore, che a fine marzo compirà 82 anni, in fondo ha il diritto di fare come vuole, anche perché, essendo una persona famosa e più che benestante, può avere tutti gli assistenti che vuole, e quindi persone che vadano a colmare la sua lacuna.

Christopher Walken e la tecnologia

Christopher Walken ha parlato del suo rapporto con la tecnologia quando è stato intervistato su Severance, la serie diretta da Ben Stiller il cui titolo italiano è Scissione. Candidata nel 2022 a una montagna di Emmy Award, ha colpito Walken per il suo mix di umorismo e mistero. Ebbene, dovete sapere che, quando l'attore ha manifestato il desiderio di rivedersi nella prima stagione, Apple TV è stata costretta a mandargli dei DVD, perché Walken di certo non avrebbe potuto vedere le puntate in nessun altro modo. Ecco il racconto dell'attore:

Non ho nulla di tecnologico. Ho solo una parabola satellitare sul tetto di casa. Per questo ho visto Scissione su dei DVD che hanno avuto la gentilezza di mandarmi. Non possiedo un telefono cellulare, non ho mai mandato un'email né, come dite voi, twittato.

Christopher Walken e il futuro

Nel resto dell’intervista Christopher Walken ha parlato di Scissione, e quando gli è stato chiesto qualcosa sui suoi prossimi progetti, la sua risposta è stata la seguente:

Credo non mi sia mai capitato di finire un lavoro sapendo cosa avrei fatto subito dopo. Mi chiedono spesso: "Perché hai scelto quel film?". La verità è che io non scelgo: accetto dei lavori. Accetto il primo lavoro che mi piace, e il mio gradimento ha a che vedere con l’arte, con le persone con cui lavorerò, le location e l’ammontare del compenso, insomma con moltissime cose. Magari potessi fare delle scelte!

L'ultimo film in cui abbiamo visto Christopher Walken è stato Dune - Parte 2. Quando il giornalista del Wall Street Journal gli ha chiesto se reciterà anche nel terzo capitolo della saga, l'attore ha pronunciato le parole che avete appena letto.