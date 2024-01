Chris Rock dirigerà il remake americano del film premio Oscar Un altro giro

News Cinema

Ci lamentiamo spesso della mancanza di fantasia del nostro cinema, che attinge a piene mani dall'estero per rifare a modo suo i film di successo. Ma gli americani non sono da meno e in genere scelgono film di valore per rifarli in inglese ad uso del pubblico americano. Ecco quindi che tocca a Un altro giro, il bellissimo film del 2020 di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, che ha fatto incetta di premi, incluso l'Oscar per il miglior film internazionale. Sarà Chris Rock a dirigerne il remake, per l'Appian Way di Leonardo DiCaprio.

Chris Rock alla regia di Another Round

La prima stesura della sceneggiatura che adatterà la storia di Un altro giro per il pubblico americano è di Stuart Bloomberg, ma la riscrittura verrà fatta da Chris Rock e da un altro sceneggiatore non ancora annunciato. Il comico americano, che abbiamo visto in un ruolo drammatico nella quarta stagione di Fargo, dopo la notorietà extra curriculare, per lo schiaffone ricevuto proprio agli Oscar da Will Smith, ha fatto della regia la sua priorità ed è impegnato anche a dirigere King: A Life, tratto dal libro di Jonathan Eig su Martin Luther King, per la Universal. Chris Rock ha esordito alla regia con Head of State nel 2003, ha diretto anche speciali tv e un episodio di una serie, oltre ai film Manuale d'infedeltà per uomini sposati e Top Five. Vedremo cosa riuscirà a fare con questo remake. Di certo eguagliare l'originale, sarà difficile. Se non lo ricordate, questo è il trailer.